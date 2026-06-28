Меси продължава да пише история с Аржентина

Суперзвездата Лионел Меси продължава да пише история на Мондиал 2026! Той заби своя шести гол на турнира, а неговата Аржинтина срази с 3:1 Йордания в третия мач от Група J, пишат от Gol.bg.

Меси остана резерва на "Далас Стейдиъм". Суперзвездата се появи като резерва и фиксира крайния резултат в 80-ата минута. Така Меси продължава да чупи рекорди. Той вече има рекордните 19 гола на сметката си, реализирани на Световни първенства. Също така Лео направи и друго уникално постижение - той е с най-дълга голмайсторска серия от 7 поредни мача, задминавайки на легенди като Жюст Фонтен и Жаирзиньо.

Самият Меси се появи в игра в 60-ата минута, заменяйки Лаутаро Мартинес. Другите две попадения за световните шампиони забиха Джовани Ло Селсо в 19-ата минута, като той се разписа от пряк свободен удар, като преди това негов гол бе отвенен, а Лаутаро Мартинес удвои от дузпа в 31-ата минута.

Разервата Муса Ал-Тамари вкара за Йордания в 55-ата минута преди Меси да матира стража Яаазид Абулайла с перфектен шут от пряк свободен удар в 80-ата минута.

По този начин Аржентина спечели и трите си мача на Мондиал 2026 и завърши първи в групата с актив от 9 точки. Йордания си тръгва от турнира без спечелена точка. Световния шампион ще играе срещу Кабо Верде на 1/16-финалите.

Аржентина Йордания Мондиал 2026