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Отложиха мача между Левски и Славия от 5-ия кръг на efbet Лига

Това е станало по настояване на "сините"

12.08.2026 | 14:17 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двубоят на Славия у дома срещу Левски от петия кръг в Първа лига беше отложен по настояване на "сините", които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от ПФК Славия. 

Мачът трябваше да се играе на 15 август (събота) от 19:00 часа на стадион "Александър Шаламанов", но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите.

Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември 2026 година. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на мача в програмата, след което СТК ще вземе решение.

Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като във вторник постигна втора победа над казахстанския Кайрат (Алмати). И на 18-и и 26-и ще играе в два мача срещу гръцкия първенец АЕК (Атина) за място в турнира на най-силните отбори в Европа.

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