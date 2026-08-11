Хулио Веласкес определи групата на Левски за възловия мач с Кайрат

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за срещата-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион "Туркистан Арена" е от 18:00 часа българско време.

Левски спечели първия мач миналата седмица с 1:0 с гол в добавеното време на Сержиньо.

Групата на Левски:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Хевертон, Алекс Сантейес,

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.