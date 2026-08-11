BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 5

Ливърпул привлече Роналд Араухо от Барса

Засега той е под наем до края на сезона

11.08.2026 | 06:45 ч. 0
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Ливърпул привлече официално защитника Роналд Араухо от Барселона с договор под наем до края на сезона, съобщават от английския футболен клуб. Британските медии спекулират, че сделката включва опция за откупуване на правата на бранителя за 47 милиона паунда.  

Причина за трансфера на Араухо са контузиите в защитата. Джо Гомес получи мускулна травма в предсезонен мач, а тинейджърът Джовани Леони все още се възстановява от скъсани кръстни връзки. Жереми Жаке също има проблем, а това оставя Върджил ван Дайк като единствения здрав играч в центъра. 

"Това беше правилният ход за мен в този етап от кариерата ми. Ливърпул проявиха интерес и нещата се развиха наистина много, много бързо", кочментира Араухо.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

араухо ливърпул барселона под наем
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem