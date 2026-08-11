Ливърпул привлече Роналд Араухо от Барса

Ливърпул привлече официално защитника Роналд Араухо от Барселона с договор под наем до края на сезона, съобщават от английския футболен клуб. Британските медии спекулират, че сделката включва опция за откупуване на правата на бранителя за 47 милиона паунда.

Причина за трансфера на Араухо са контузиите в защитата. Джо Гомес получи мускулна травма в предсезонен мач, а тинейджърът Джовани Леони все още се възстановява от скъсани кръстни връзки. Жереми Жаке също има проблем, а това оставя Върджил ван Дайк като единствения здрав играч в центъра.

"Това беше правилният ход за мен в този етап от кариерата ми. Ливърпул проявиха интерес и нещата се развиха наистина много, много бързо", кочментира Араухо.