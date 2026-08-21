"Левски" №1 по публика в плейофите за Шампионската лига

38 976 души са присъствали на Националния стадион “Васил Левски” за мача на "Левски" с АЕК. Това го нарежда на трето място по публика сред 7-те първи срещи от последната квалификационна фаза за най-авторитетния турнир.

№1 е “Селтик” - ЛАСК (Линц) с 55 882 зрители, а след това с 41 655 се нарежда “Фенербахче” - “Лион”.

Капацитетът на националния ни стадион обаче трябваше да бъде намален заради двете буферни зони около гръцката агитка от 43 230 на 39 766.

Така се оказва, че 98% от него са били запълнен.

“Левски” пък е №1 в мачовете тази седмица по съотношение между закупили билети и капацитет на съоръжението.

При “Селтик” процентите са 95,2%, а тези на “Фенербахче” - 86. Стадионът на “детелините” в Глазгоу е с капацитет 60 411. “Шюкрю Сарадоглу” в Истанбул побира 47 430 зрители.

От испанското издание “Марка” пък определиха евентуалното класиране в Шампионската лига като възможното най-голямото постижение на Хулио Веласкес, което да увенчае престоя му в България.

“Невероятната работа на Хулио Веласкес в България може да получи и последното бижу в короната - Шампионската лига! Добър резултат 0:0 в първия мач срещу АЕК (Атина), който е силен съперник. “Левски” (София) обаче действа с опит и имаше повече положения. Освен това в отбора вярват, че може да успеят!”, пише в материала.