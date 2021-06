"Скандал с глобални размери": Нова пътека на Акропола вбеси гърците

Ако го гледаме през очите на Манолис Корес, архитектът, който отдавна е председателствал възстановяването на Партенона, Акрополът изобщо не се нуждае от подобрение.



Пред лицето на такова архитектурно майсторство той мисли за себе си повече като въдворител на реда, съхранявайки паметник, оцелял след експлозии, пожари, грабежи и земетресения, и правейки го по-достъпен за обществеността.

"Много поколения учени са се опитали да въведат ред в този хаос, включително и аз", казва той пред The Guardian, докато поема по лабиринта от мраморни плочи и обградени със скели руини около себе си. "Въпросът е да се защити това, което е тук. В болница трябва да се грижиш за пациентите, за мен пациентите са камъни."

Жилавият професор, световноизвестен авторитет, експерт по мястото, изградено през пети век пр.н.е. и настоящ ръководител на комитета за опазване на паметниците на Акропола, се счита за национално богатство в Гърция. Никой човек, казват поддръжници, не знае повече за Периклеевото съкровище или свещената скала, върху която то стои.

Но на 73 - 70 години, след като за първи път е взет като дете на раменете на чичо, за да посети храмовете, архитектът също е подложен на критика за интервенции, проведени по време на локдауна. Гърците, които го обожават, казват, че е отишъл твърде далеч.

Причината за това е инсталирането на нова пътека от стоманобетон през голяма част от откритото пространство на хълма. Тя е поставена за да могат хората с увреждания по-лесно да посещават Акропола. Но видът й бе посрещнат с ужас. Коррес е предложил и план за основен ремонт на величествената порта на древната цитадела, или Пропилая, чрез възстановяване на римско стълбище, което едновременно да разшири входа, да коригира предишни грешни намеси и да го върне в оригиналната му форма.

Greece faces row over wheelchair pathway at #Acropolis

As well as improving wheelchair access, other changes include a new elevator and golf carts with plans for tactile mobile models to allow blind people a fuller experience of the monuments.https://t.co/gjZTiAZuLU pic.twitter.com/LKmzj1QZ8A