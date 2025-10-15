Сикорски: Русия се реформира само, когато загуби война

По време на обръщението си към британския парламент във вторник, полският външен министър Сикорски заяви, че Полша, подобно на Обединеното кралство, е изправена пред хибридни заплахи от Русия, като например изпращането на нелегални мигранти от Беларус, палежи и кибератаки срещу финансови институции и болници, съобщава полската агенция PAP.
Той твърди, че западните съюзници трябва да демонстрират дългосрочния си ангажимент за подкрепа на Украйна, като гарантират, че страната разполага с ресурсите за поддържане на своята държавност, въоръжени сили и отбранителна промишленост. Подобна решителност, твърди Сикорски, в крайна сметка би могла да принуди Русия да промени курса си.
Министърът заяви още, че Русия трябва да загуби войната в Украйна - заради самата страна, заради мира в Европа и заради собственото си бъдеще. Той добави, че през цялата си история Русия се е реформирала само след като е претърпяла военни поражения.
Освен това той заяви, че разрешаването на конфликта в Украйна би било по-лесно от прекратяването на войната в Близкия изток, тъй като би изисквало само решение на руския президент Владимир Путин да изтегли войските си – стъпка, която става по-вероятна с отслабването на руската икономика.
Според Сикорски, десетгодишната съпротива на Украйна в Донбас доказва, че Москва не може да постигне победа. Той заяви, че Западът трябва да остане последователен в предоставянето на средносрочна подкрепа на Украйна и в прилагането на санкции върху руския петрол, газ и технологии.
Коментирайки реакцията на НАТО на дронове, нарушаващи въздушното пространство на държавите членки, полският външен министър заяви, че са необходими както електронни, така и кинетични отбранителни системи, за да се неутрализират подобни заплахи. Той добави, че този защитен слой трябва да бъде установен поне по източната граница на НАТО.