Според нов доклад на Института за изследване на войната (ISW), публикуван на 14 октомври, Русия възражда същите "изтъркани" пропагандни наративи срещу балтийските държави, които преди това е използвала, за да оправдае нахлуванията в други бивши съветски републики.

"Кремълските власти продължават да прилагат същите наративи към балтийските държави, които Русия е използвала, за да оправдае нахлуванията си в бивши съветски републики през последните три десетилетия", пишат анализатори на ISW.

Тези наративи включват твърдения за "освобождаване на братски народи", предоставяне на "допълнителни права и свободи" и защита на рускоезичните общности.

Председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин заяви на 14 октомври, че властите в Латвия "преследват" рускоговорящите, което предполага, че Москва има задължението да защитава своите "сънародници" в балтийските страни.

Леонид Слуцки, ръководител на крайнодясната Либералнодемократическа партия на Русия, повтори това мнение, твърдейки, че руснаците в Латвия са част от така наречения Руски мир („Руски свят“).

Идеологията на Кремъл за "Руски свят" е умишлено неясна концепция, която президентът Владимир Путин е определил като обхващаща териториите на Киевска Рус, Московското царство, Руската империя, Съветския съюз и съвременна Русия – заедно с всеки, който чувства "духовно или културно родство" със страната.

В продължение на десетилетия Москва използва идеята да защитава „сънародниците си в чужбина“ като претекст за военни интервенции в Молдова, Грузия и Украйна. Анализатори на ISW предупреждават, че подновената реторика на Кремъл за руснаците в Балтийските страни може да послужи като част от дългосрочни усилия за оправдаване на потенциална бъдеща агресия срещу НАТО.

Настоящата реторика на Русия към балтийските държави отразява много добре пропагандата, която използва преди пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. и по-ранните операции в Крим и Донбас.

Преди да започне нападението си, Москва многократно твърдеше, че рускоезичните хора в Източна Украйна са изправени пред "геноцид" и че намесата ѝ е необходима, за да ги „защити“ – наратив, широко осъден от международната общност като неверен и изфабрикуван. Анализаторите отбелязват, че същото това оправдание, съсредоточено върху защитата на „потиснати сънародници“, е било използвано за подготовка на вътрешната публика за война и за представяне на агресията като форма на хуманитарна интервенция.

По-рано Латвия въведе по-строги правила за пребиваване на руски граждани, като изисква 841 души да напуснат страната до 13 октомври.