Тръмп заплашва да лиши Бостън от мачовете от Световното първенство догодина

Доналд Тръмп заплаши да премести мачовете от Световното първенство, които трябваше да се играят в предградията на Бостън догодина, заявявайки, че части от града са били "превзети“ от безредици.

Фоксбъро, Масачузетс, дом на отбора на Ню Инглънд Пейтриътс от НФЛ и на около 30 мили от Бостън, ще бъде домакин на мачове, тъй като САЩ са съдомакини на Световното първенство през 2026 г. заедно с Мексико и Канада.

Във вторник Тръмп беше попитан за кмета на Бостън, демократът Мишел Ву. Тръмп обяви, че кметицата на града е "интелигентна, но радикално лява".

"Можем да ги отнемем“, каза Тръмп за мачовете от Световното първенство и добави: "Обичам хората от Бостън и знам, че мачовете са разпродадени, но вашият кмет не е добър.“

Той предположи, че "те превземат части от Бостън“, без да дава подробности, но добави "можем да ги върнем за около две секунди“.

Администрацията на Тръмп вече е разположила войски от Националната гвардия във Вашингтон и Мемфис, а опитите да се направи това в Чикаго и Портланд, Орегон, предизвикаха съдебни спорове.

Офисът на Ву не отговори веднага на съобщение от Асошиейтед прес, с което се искаше коментар.

Коментарите на Тръмп дойдоха по време на срещата му с президента на Аржентина Хавиер Милей и не стана веднага ясно какво има предвид, когато казва, че части от Бостън са били завзети.

По-рано този месец обаче имаше множество арести във връзка с пропалестински протест, който прерасна в насилие на Бостън Комън,а четирима полицаи бяха ранени.

Тръмп вече е предполагал, че може да обяви градовете за "небезопасни“ за футболния турнир със 104 мача и да промени подробния план за домакинство, който ФИФА потвърди през 2022 г. Той включва мачове на стадиони на НФЛ близо до Ню Йорк, Лос Анджелис и Сан Франциско.

Местата за домакинство на Световното първенство обаче не зависят от Тръмп. 11-те града в САЩ - плюс три в Мексико и два в Канада - са сключили договор с ФИФА, която ще се сблъска със значителни логистични и правни проблеми, за да направи промени в осемте месеца преди началото на мача на 11 юни.

"Това е турнирът на ФИФА, юрисдикцията на ФИФА, ФИФА взема тези решения“, каза вицепрезидентът на футболната организация Виктор Монталиани по-рано този месец на конференция за спортен бизнес в Лондон.

Въпреки това Тръмп каза: "Ако някой се справя зле и ако чувствам, че има опасни условия, бих се обадил на Джани (ръководителят на ФИФА, бел. ред.), който е феноменален - и бих казал: "Хайде да се преместим на друго място“ и те биха го направили.“

Тръмп добави, че Инфантино "не би искал да го направи, но би го направил много лесно“.