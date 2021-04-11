Почина Ставри Димитров, най-дългогодишният волейболен треньор

След кратко боледуване на 87-годишна възраст почина треньорът по волейбол Ставри Димитров. Той е най-дългогодишният наставник в българския волейбол - легендарно име в професията с над 50-годишен стаж начело на различни възрастови групи и женски отбори във Варна.



По време на своята дейност Димитров допринесе много за волейбола в България и най-вече в морската ни столица, като под негово ръководство са излезли редица известни имена и националки. Дори и на достолепна възраст Ставри Димитров бе активен и водеше женския отбор на ДКС Варна през настоящия сезон. Под негово ръководство тимът завърши на пето място в дебютния си сезон в "Демакс лига".



Димитров бе модел за поведение и подражание, като неговата неуморна дейност бе достойна за възхищение. Поклон пред светлата му памет! БФВолейбол поднася съболезнования на семейството му.