Двойник на Неймар подлуди феновете на Световното в Катар

Двойник на Неймар заблуди стотици фенове на стадиона по време на мача Бразилия – Швейцария на 28 ноември, след като се появи по време на тренировката на футболистите и остана на стадиона, за да гледа мача.

Скоро около него се образува опашка от фенове, които нямаха търпение да си направят селфи или да вземат автограф от него, тъй като бяха решили, че това е истинския Неймар. По това време легендарният футболист бе отстранен от играта поради контузията ва глезена.

Няколко видеоклипа на фенове, които си правят селфита с двойника на Неймар, вече се появиха онлайн и станаха популярни в различни социални медийни платформи.

И до днес двойникът на Неймар продължава да се разхожда в Катар и се превърна в сензация по улиците на Доха. Всъщност неговото име е Ейгон Оливиера, а акаунтът му в TikTok (@eigonoliver) има повече от половин милион последователи. Също като Неймар, той е от Бразилия.

Разхождайки се по улиците на Доха, той непрекъснато раздава автографи и си прави селфита... и дори успя да подмами охраната на стадиона да влезе на терена с чантата си с тоалетни принадлежности в ръка.

Brazil fans thought they were taking a selfie with Neymar 😅 pic.twitter.com/kJ1po1cjqM

Наскоро фалшивият Неймар посети магазин на Puma в Катар. Както всички знаем, лудостта по суперзвездата на ПСЖ сред феновете е на друго ниво. Мениджърите трябвало да затворят магазина заради огромния брой хора, последвали двойника в магазина. Това остави феновете в недоумение.

Bruh made it to the Puma store and had it locked down 😭

Fake Neymar the biggest finesse of this World Cup, on god

