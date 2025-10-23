Борисов: Връщаме на Радев колите и шофьорите на администрацията, за да спре този цирк

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в кулоарите на парламента, че връщат колите и шофьорите на администрацията на президента Румен Радев, за да спре този цирк.

"Поканих и помолих г-жа Теменужка Петкова да дойде като излъчена от мандатоносителя министър още веднага, на подпис, като се уведомят и премиера и останалите министри, че всички коли, всички шофьори, всичко, което е ползвал президентът, с постановление да бъде прехвърлено на Президенството - същите коли, същите шофьори, заплати, горива, части. За да спре с този цирк - отпред и отзад джипове, а в средата една “Шкода", заяви Борисов.

Той подчерта, че никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев.

"Те са си там. Негова воля е да се качи на “Шкода”- та. И ето, днес му ги връщаме и на администрацията", добави той, като се притесни, че се излагаме пред чужденците.

И затова и заръча: "Днес да му се върне всичко, за да се спре с това, което прави. Днес Министерство на финансите да им предостави всичко, а ако искат, да се возят и на файтони накрая. Тяхна работа", коментира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и сделката за "Лукойл"

Въпросът с Лукойл е сериозен и много деликатен, готови сме със законодателни действия, ако се наложи. Сделка за "Лукойл" освен от ДАНС, ще се гледа и от още четири централи в света. Нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав вечерта така са се сетили и са внесли законопроект за "Лукойл". Така случайно. Считам, че съм доста информиран човек и просто изпреварихме събитията, посочи Борисов.

В началото на октомври депутатите приеха промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Според тях ДАНС ще има решаващата дума при продажбата на „Лукойл“. Решението беше взето по така наречената бърза писта - то беше внесено във вторник, разгледано на извънредна комисия в сряда и прието днес на първо четене.

"Това не е шега работа, можем да останем без гориво в един момент. Много деликатен въпрос, готови сме с второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие - ако се наложи", подчерта Борисов.

"Говорих с управителя на БНБ и финансовия министър внимателно да се проследява какви са санкциите към банките, които обслужват преводите за купуването на петрол. Сложен казус, трябва да сме много внимателни. Санкциите са винаги предпоследни, могат да се променят през следващия месец. Има време президентът Путин да разсъждава върху тези санкции, за да може, ако има реакции, да бъдат свалени", добави Борисов.

За шефа на ДАНС

"Антон Славчев със сигурност няма да заеме поста на шеф на ДАНС. Деньо Денев аз съм го назначавал, аз съм го пращал в ДАНС. Аз съм го предлагал. Тогавашният директор Тончев го прие за зам.-директор. И сега ако искаш да уязвиш някого, казваш, че е на Пеевски. Не го приемам това. Цяла сутрин вчера слушах как някой ме бил изял и погълнал", добави той.