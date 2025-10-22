70% от българите нямат спестявания, финансово грамотни ли сме?

Българските домакинства изпитват висока финансова уязвимост, а обемът на бързите кредити се е увеличил с 20%. Данните на Евростат показват, че в края на 202 година 1/3 от българите са били в риск от бедност.

"Въпреки че имаме добре разработена стратегия за финансова грамотност, финансовата грамотност на практическо ниво не е задоволителна. Данните сочат, че нивото на финансова грамотност в България е около 58% по-ниско от средното в Европейския съюз (ЕС)", коментира Петя Гуамали от Тръст за социална алтернатива.

В предаването “България сутрин” тя сподели, че има случаи, в които броят на кредитите е двуцифрен, а хората, които най-често взимат бързи кредити, са на възраст между 25-50 години. Те най-често се намират в сектори като търговия, строителство, услуги - с доход под и около средния.

Водещата причина, според Гуамали, хората да прибегнат до бърз кредит, е някаква внезапна нужда и тя може да засегне всеки един човек. Специалистът добавя, че 70% от хората нямат спестявания. "Не мисля, че някой взима кредит с идеята, че няма да го върне", добави Гуамали пред Bulgaria ON AIR.

Експертът съветва да не се подаваме на импулсивност, да планираме и да се консултираме се с близките си, а след това да вземем решение дали да вземем кредит, или не. "Здравословното вземане на кредит е нещо различно", посочи Гуамали.

Имаме ли финансова грамотност?

"Понастоящем финансовата грамотност като дисциплина в учебния материал стои до каквато степен преподавателят я смята за важна. Трябва по-добра координация със съответните институции и по-добра практическа насоченост", заяви Гуамали.

Експертът е на мнение, че финансовата грамотност и способността да планираш водят до по-добро управление на семейния бюджет и спестяване.

Гуамали споделя, че най-честият отговор, който получава на въпроса "защо не можем да спестяваме", е, че няма от какво да спестяваме, защото месечната издръжка продължава да расте, а животът поскъпва. Въпреки това тя смята, че ако сме финансово грамотни, можем да отделим макар и минимални средства за спестяване.

"Бързият кредит е последният източник, до който хората трябва да прибягват", категорична е Петя Гуамали.