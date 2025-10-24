Русия налага контролирано от държавата „супер приложение“, саботира WhatsApp и Telegram

Билбордове го разгласяват. Училищата го препоръчват. На известни личности се плаща, за да го промотират. Мобилни телефони се продават с предварително инсталирано приложение. В един град югоизточно от Москва, общинският високоговорител за спешни случаи изрева с призив да се инсталира, пише NYT.

Москва също така следва по-подривна стратегия, за да накара руснаците да се свържат с приложението. В продължение на седмици властите саботират двете най-популярни алтернативи, WhatsApp и Telegram, като възпрепятстват гласовите и видео разговорите в тези услуги, което правителството нарече „мярка за борба с измамите“. Разговорите, осъществявани през MAX, остават кристално ясни.

Разгръщането на новото „супер приложение“ е последната стъпка на президента Владимир Путин за затягане на контрола върху това, което може да се види и каже онлайн в Русия. Според анализатори, Путин настоява руснаците да преминат към „суверенен интернет“ – онлайн свят, откъснат от западните технологии и други чуждестранни влияния, който е по-податлив на правителствена цензура и контрол.

„Ако имате свободен интернет, където всеки може да прави каквото си иска, за авторитарна система, това просто не работи“, каза Филип Дитрих, експерт по руския интернет в Германския съвет за външни отношения. „Така че това, което трябва да направите, е да насочите потребителите към вътрешни системи, които по някакъв начин можете да контролирате.“

Години наред Путин критикува чуждестранните технологични компании за нежеланието им да се подчиняват изцяло на правилата на Кремъл. През май той заяви, че такива компании, които работят в Русия, докато действат против интересите на страната, трябва да бъдат „удушени“.

Сега, след като видеоклиповете в YouTube са задушени , Facebook и Instagram са официално забранени, а разговорите в WhatsApp и Telegram са забранени, Москва затяга мерките.

Алтернативата на Кремъл на платформите за съобщения, MAX, наподобява WeChat, приложението, което доминира живота в Китай. Там властите стриктно цензурират интернет и блокират съдържание от външния свят чрез „Голямата защитна стена“. Докъде ще стигне Москва в усилията си да ограничи интернет, не е ясно.

Руските власти постепенно затягат ограниченията, каза г-н Дитрих. Например, те забавиха YouTube, вместо да забранят услугата напълно. Те също така не забраниха виртуалните частни мрежи или VPN, които позволяват на руските потребители да заобиколят много от ограниченията. Това смекчи общественото недоволство.

„Мисля, че руското ръководство е доста несигурно колко далеч може да стигне“, каза г-н Дитрих. „Ето защо те отприщват нещата много, много бавно и чакат реакция, за да видят как ще се развият нещата.“

За много руснаци реакцията е била разочарование. Евгений Зудин, 35-годишен индустриален работник, описа как промените са му затруднили да поддържа връзка с други ентусиасти по палеонтология по целия свят. Той присъства на малък протест в Омск, града в югозападен Сибир, където живее.

„Това се случва постепенно и хората не го забелязват“, каза той. „Те мислят, че едно ограничение на техните права и свободи е поносимо, но ако го приемат, ще продължим да се изолираме все повече и ще бъдем неспособни да комуникираме с външния свят.“ В крайна сметка Зудин се обърна към VPN.

Други пък пренебрегнаха развитията. Денис Дмитриев, 46-годишен психолог от Москва, каза, че е изтеглил MAX, след като видеоразговорите са спрели да работят в WhatsApp и Telegram. Досега, каза той, е доволен от услугата, независимо от риска от наблюдение.

Дмитриев заяви, че подкрепя разработването на руски алтернативи на широко използваните чуждестранни приложения, отбелязвайки агресивността на западните санкции срещу Русия през последните години. Той каза, че е получавал сигнали, показващи, че все повече негови контакти се присъединяват към MAX.

Повече от 45 милиона души са създали акаунти в MAX, което се равнява на близо една трета от руското население, съобщи компанията майка на приложението този месец. Средно този месец, според компанията, 18 милиона души са използвали приложението ежедневно.

Руските власти представиха MAX като начин за справяне с онлайн измамниците, които според тях са насочени към деца и други уязвими хора в WhatsApp и Telegram. Руснаците до голяма степен все още могат да изпращат съобщения и гласови записи чрез тези две приложения, въпреки че някои се опасяват, че руските власти един ден ще забранят услугите изцяло.

Когато през август започна ограничаването на разговорите в WhatsApp и Telegram, Роскомнадзор, руският регулатор на комуникациите, заяви , че частично ограничава разговорите към услугите, за да се бори с престъпната дейност и измамите. Намесата съвпадна с широк натиск от страна на Москва руснаците да започнат да използват MAX .

Говорител на WhatsApp, собственост на Meta, заяви в изявление, че компанията е „ангажирана да предоставя лична комуникация на хората в Русия и ние продължаваме да работим усилено, за да поддържаме услугата си работеща“. Telegram, която е основана от двама руски братя и има централа в Обединените арабски емирства, не е отговорила веднага на искане за коментар.

Ограниченията за гласови и видео разговори на тези платформи, описани пред „Ню Йорк Таймс“ от повече от дузина руснаци, създадоха значителни проблеми. Руснаците отдавна използват приложенията, за да спестят пари от мобилни планове, които често таксуват на минута или ограничават времето за разговори. Разочарованието се утежнява от редовните прекъсвания на мобилния интернет, наложени от Русия, за да осуетят украинските дронове.

Някои руснаци са се върнали към стационарни или мобилни разговори, които са некриптирани и лесно подлежат на държавно наблюдение.

Докато други са започнали да използват VPN мрежи, властите предприемат мерки срещу подобни услуги, като настояват за премахването им от магазините за приложения и правят незаконно рекламирането им или използването им за достъп до забранено съдържание .

Дитрих, експертът по руския интернет, заяви, че руските власти най-вероятно ще направят достъпа до VPN мрежи още по-труден в бъдеще. Много руснаци, които не са толкова запознати с технологиите, вече избягват тези проблеми и разходи.

В някои случаи руснаците са потърсили алтернативи, които засега изглеждат по-склонни към по-малко смущения, като например Zoom и по-малко известното приложение за съобщения Imo.

Руски войници, сражаващи се в Украйна, съобщават за трудности при поддържането на връзка с роднини у дома поради ограниченията на WhatsApp и Telegram. Някои обаче казаха пред The ​​New York Times, че все още са могли да се обаждат помежду си, използвайки Telegram на фронта, където изглежда има по-малко смущения.

VK, руската социална мрежа, стояща зад MAX, все още разработва функциите на приложението, с ясната цел да направи платформата незаменима за руснаците. VK се контролира от държавата и е близък приятел на Путин чрез сложна структура на собственост. Синът на първия заместник-началник на кабинета на Путин е и главен изпълнителен директор.

Москва заяви, че руснаците ще могат да използват MAX, за да се свързват с държавни служби, да си уговарят лекарски прегледи, да намират домашни и да разговарят с местните власти. Услугата започна да предлага цифрова идентификация, която руснаците могат да използват вместо физическа.

За да се регистрират в MAX, потребителите трябва да имат руска или беларуска SIM карта, което изключва повечето чужденци. Самото приложение много прилича на Telegram или WhatsApp, с опции за видео разговори и следене на канали.

„Разговори за важни неща“, седмична поредица от патриотични училищни уроци, наложени от руската държава, наскоро включваше урок, който описваше MAX като „последната стъпка“ на Русия към изграждането на нейния „цифров суверенитет“.

Някои руски ученици се подиграха в TikTok на настояването на държавата за приложението. Други руснаци направиха видеоклипове, шегувайки се с последиците от наблюдението, включително един клип, в който плакат на Путин тайно се появява в стая.

WhatsApp и Telegram предлагат криптиране от край до край на разговорите, но MAX не го прави. В правното предупреждение на руското приложение се предупреждава потребителите, че MAX може да прехвърля потребителски данни или акаунти на държавни или местни органи, ако това се изисква от закона.

Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, заяви пред държавната информационна агенция ТАСС миналия месец, че руските власти могат да следят комуникациите на всички служби, чуждестранни или вътрешни.