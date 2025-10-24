IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Желязков свиква работно съвещание за набелязване на мерки след санкциите на САЩ срещу Лукойл

На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата

24.10.2025 | 07:45 ч. 29
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу Роснефт и Лукойл. 

На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, отбелязват от правителствената пресслужба.

Свързани статии

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лукойл Росен Желязков работна среща
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem