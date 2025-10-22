Бивш управител на "Евксиноград": Пробиха двореца, не направиха реставрация

Дългогодишният управител на резиденция "Евксиноград" Стефан Капитанов издаде книга "Евксиноград – непремълчани истории". Капитанов е управлявал резиденцията в периода 1999–2011 г., когато е била във възход. В интервю за БНР бившият управител изказва огорчението си, че по проект вместо реставрация е направен ремонт на емблематичната сграда.

"Реставрация не се направи, направиха ремонт. Пробиване на двореца, за да се пусне вътре асансьор с презумпцията за инвалиди. Аз съм ходил във Франция, Австрия, Германия, в музеи – никъде няма асансьори, а да пробиваш паметника, който е история, и да слагаш два асансьора – единият отвън за терасата горе, да го правиш кафене, няма логика. 10 милиона – щеше да стане приказка, без да пробиваме!

Той се разби, този проект, след като заминах. Имам чувството, че беше едно от нещата, които "подпомогнаха" моето освобождаване. Не можеха да ме прескочат. Нямаше да разреша да се пробива дворецът. Те изтърваха един от големите полилеи, когато разбиваха и го изпотрошиха, не знам каква му е съдбата. Лампите в парка – оригиналът, бяха свалени и поръчани същите нови, по-високи, а тези – монтирани в лозето", каза Капитанов.

Според бившия управител резиденцията е изгубила своето достолепие.

"Парка го поддържахме според силите и възможностите си. Всичко се поливаше непрекъснато", спомня си още Стефан Капитанов.

"Те включиха в този проект милион и половина поливна система, която не работи. За тези милиони трябваше не само дворецът, а всичко да бъде реставрирано, не ремонтирано! Да махнеш паркетите – дъбов паркет 5 сантиметра, да ги изринеш и да сложиш мокети, това е престъпление!"

"Повече живеех в "Евкиноград", отколкото вкъщи", прави равносметка бившият управител на резиденцията. И изразява своите опасения от слухове за концесия, които се надява да се окажат неверни.