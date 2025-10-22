ДПС-НН няма да участва във властта, само ще подкрепя кабинета

Първата политическа сила ГЕРБ заяви, че “ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя мандатоносителя и коалиционните партньори за пълен мандат на правителството.

"Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа”, се казва още от съобщението на ГЕРБ.

ДПС-НОВО НАЧАЛО отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии. Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата”, добавят от ГЕРБ.

“Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България”, се казва още в съобщението, публикувано във Фейсбук.