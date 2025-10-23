Натискът действа върху Русия

Казва се, че руснаците никога не пропускат възможност да пропуснат възможност. За щастие на Украйна, хаотичното автокрационно управление на руския президент Владимир Путин прави всичко възможно, за да се придържа към поговорката. След като Путин убеди президента Доналд Тръмп да проведе среща на върха в Будапеща, отне по-малко от седмица, за да се разпадне, пише WP.

Сривът изглежда е предизвикан от разговора в понеделник между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, който заяви, че Русия няма да се съгласи на прекратяване на огъня по сегашните бойни линии. Неговата обосновка беше показателна:

„Виждате ли, ако просто спрем, това означава да забравим коренните причини за този конфликт“, каза Лавров.

Тези „коренни причини“ наистина са в основата на непримиримостта на Русия, точно както са били след безизходната среща на върха в Аляска и всъщност след пълномащабното нахлуване през 2022 г. Русия не иска Украйна да запази суверенитета си или да получи значими гаранции за сигурност от западните си партньори.

В Аляска Тръмп изглежда е предложил териториални отстъпки в замяна на това Украйна да получи солидни гаранции за сигурност. Въпреки че срещата на върха беше напрегната, като Тръмп се твърди, че е раздразнен от безкрайните лекции на Путин за древната история, както Тръмп, така и неговият пратеник Стив Уиткоф си тръгнаха оптимистично, че има път към мир по този начин. Руснаците обаче бързо се отказаха, така че преговорите не стигнаха доникъде.

След Аляска Украйна засилва атаките си срещу руски петролни рафинерии и друга енергийна инфраструктура, подпомогната от подробни разузнавателни данни на САЩ. Това усилие осезаемо е навредило на руския добив на петрол - в момент, когато цените на петрола са на петгодишно дъно. Когато Тръмп започна да отваря вратата за изпращане на ракети „Томахоук“ на Украйна, Путин и неговите приятели ставаха все по-тревожни и колебливи.

„Темата за „Томахоук“ е изключително тревожна“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Самият Путин подчерта сериозността на ситуацията, като нарече „Томахоук“ „качествено нов етап на ескалация“. Фактът, че Путин вдигна телефона, за да се обади на Тръмп миналия четвъртък, подчерта колко е бил уплашен от възможността Киев да получи ракети, които могат да нанасят прецизни удари на разстояние над 1600 километра.

Украинският президент Володимир Зеленски реагира на отмяната на срещата в Будапеща, като заяви, че Русия „е станала по-малко заинтересована от дипломация“, след като „Томахоуките“ изглеждаха по-малко вероятни да се материализират.

„Това е сигнал, че точно този въпрос – въпросът за далекобойните способности – може да е незаменим ключ към мира“, каза Зеленски във вторник вечерта в ежедневното си обръщение към украинците. „Колкото по-големи са далекобойните способности на Украйна, толкова по-голяма е готовността на Русия да сложи край на войната.“

Урокът е очевиден: Натискът действа върху Русия. Републиканците в Конгреса трябва да продължат със законопроекта си за санкции, който се бяха съгласили да поставят на пауза в очакване на срещата на върха в Будапеща. Тръмп може също така да върне на масата „Томахоуките“, както и германските ракети „Таурус“, и да види какво ще се случи.

Лятната офанзива на Русия очевидно се е провалила. „Икономист“ изчислява, че при сегашните темпове на напредък, на Русия ще ѝ е необходим период до юни 2030 г., за да завземе всички територии, които е анексирала на хартия. С всеки изминал месец човешките жертви продължават да се увеличават. В един момент това може да доведе до нестабилност у дома за Путин. Наличната сделка – известна територия за Русия, стабилни гаранции за сигурност за Украйна – ще остане най-вероятният краен резултат, независимо кога ще приключи войната. Още малко разтърсване на клетката на Русия може да накара Путин да се осъзнае.