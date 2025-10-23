Зеленски: Украйна няма да отстъпи нито една от териториите си

Няма да се правят "териториални отстъпки“ на Русия като част от бъдещи мирни преговори, категоричен е украинският президент Володимир Зеленски. Лидерът отговори на въпрос на Euronews при пристигането си за срещата на върха на ЕС в Брюксел в четвъртък.

Отрицателният отговор на Зеленски идва след като ЕС и САЩ наложиха нови санкции на Русия заради отказа на Москва да постигне прекратяване на огъня в пълномащабната си война срещу съседката си.

Кремъл заяви, че исканията им не са се променили, което означава, че Москва иска да запази контрола си над Крим и четири други региона на Украйна, които руските сили не контролират изцяло.

Американски медии съобщиха по-рано тази седмица, че Путин е направил ново предложение на Тръмп, според което Украйна ще се откаже от частите от източния Донбас под свой контрол в замяна на някои по-малки части от двата южни фронтови региона Херсон и Запорожие.

Твърди се, че въпросният район е Донецка област на Украйна и заедно с Луганск образува Донбас - голяма индустриална зона в Източна Украйна. Русия се опитва да поеме пълен контрол над него още от първото нахлуване през 2014 г., но до днес не е успяла да го окупира напълно.

По-късно Кремъл ясно заяви, че не се отказва и все още иска контрол над Крим, както и над четирите области, които са само частично окупирани в момента: Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон.

Путин иска всичко

Самият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че руският му колега Владимир Путин не е намалил териториалните си амбиции заради нахлуването в Украйна.

"Винаги съм чувствал, че иска всичко, а не част от него“, заяви президентът на САЩ в сряда, визирайки максималистичните териториални искания на Путин.

Замразяването на войната на Русия по настоящите фронтови линии е "добър компромис“, каза Зеленски вчера, потвърждавайки подкрепата си за прекратяване на огъня като първа стъпка към всяка сделка за прекратяване на пълномащабното нахлуване на Москва.

"Мисля, че това беше добър компромис, но не съм сигурен, че Путин ще го подкрепи“, каза още Зеленски по време на посещение в Норвегия, добавяйки, че е съобщил това на Тръмп.

"Това не е като план как напълно да се спре войната, това е най-вече план за прекратяване на огъня“, добави украинският президент.

Киев предлага този подход още от първите разговори с Тръмп: незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна, последвано от директни преговори между Зеленски и Путин.

В опит да окажат натиск върху Москва да се съгласи на прекратяване на огъня, САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл.

"Сега е моментът да спрем убийствата и да прекратим незабавно прекратяване на огъня“, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

"Предвид отказа на президента Путин да сложи край на тази безсмислена война, Министерството на финансите налага санкции на двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл“, заяви Бесент.