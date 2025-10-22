Руски военен дезертьор, предал данни на Франция, загуби паметта си и не може да ходи

Бившият командир на отделение за евакуация на ранени в руската армия Алексей Жиляев е хоспитализиран във Франция. Той избяга от фронта и предаде на журналисти база данни на Главното военномедицинско управление на Министерството на отбраната.

Според „Ехо“, което се позовава на информиран източник, бившият военен медик е в тежко състояние – загубил е паметта си и не може да ходи. Лекарите са изключили версията за отравяне, но точните причини за състоянието му остават неизвестни.

Приятели и познати на Жиляев съобщиха, че през последните месеци той не е поддържал контакт и е бил в неизвестност. Преди около две седмици е станало ясно, че се намира в болница.

Преди изчезването си Жиляев активно е общувал с журналисти, разказвайки за участието си във войната в Украйна и последвалото бягство от Русия.

Жиляев твърди, че е отишъл на фронта като доброволец в края на 2023 г., след като видял група военни инвалиди на гара в Санкт Петербург. С медицинско образование, той решил да приложи уменията си във войната. В интервю за радио "Свободна Европа“ самият той сподели, че „винаги е бил в опозиция на режима на Владимир Путин“ и е участвал в акции на поддръжници на Алексей Навални.

През февруари 2024 г. Жиляев бе ранен и прекара месец и половина в болница, след което се върна в зоната на бойните действия. През август същата година, по негови думи, решава да дезертира, „осъзнавайки безсмислието на самата война“.

След като получава отпуск, медикът се свързва с представители на фондация, които му помагат да стигне до Франция. Прессекретарят на организацията Иван Чувиляев потвърди, че фондацията е съдействала за бягството на Жиляев.

„Историята не е забележителна, а по-скоро христоматийна. Натрупал е дългове, кредити, просто му е било срам да говори открито за това. След това е попаднал в евакуационна група, нагледал се е на ужаси, имаше явен посттравматичен стрес, нашите психолози работеха с него“, разказа Чувиляев в разговор с „Ехо“.

Жиляев е изнесъл от Русия на флашка база данни на Главното военномедицинско управление, съдържаща информация за 166 000 военнослужещи, лекувани в болници в Русия и анексирания Крим от януари 2022 г. до юни 2024 г. Той е предал тези данни на журналисти от „Радио Свобода“, които са потвърдили автентичността на базата.