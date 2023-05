С агнета, котки и папагали на изборите в Турция

Редица интересни хора се появиха пред урните в Турция, за да дадат своя вот на президентските избори.

Една гласоподавателка се появи в избирателната си секция в Истнабул със своето агне.

A Turkish female voter turns up with her lamb at the polling station in Turkey pic.twitter.com/Kx1qxuHiJB — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 28, 2023

В същия град, мъж, добре познат от първия тур на изборите се появи отново с папагала си на рамо.

Той обаче не беше сам. Друг гласоподавател също отиде да даде гласа си на балотажа с папагал на рамо, но за още по-голям драматизъм, то се появи пред избирателната секция с кон.

Nautanki during election time is not limited to India. A man in Turkey rode a horse to the polling station and also took his parrot along.#TurkeyElections #turkeyelection #Turkiye #runoff pic.twitter.com/TxrDnFU1nT — Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) May 28, 2023

А в Дюздже жена гласува с котката си.