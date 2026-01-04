2026 - годината на ИИ: Как ще влезе още повече в живота ни?

За нетренираното око това изглежда просто като дебел пръстен. Мина Фахми, основател на нюйоркския стартъп Sandbar, обаче го нарича по друг начин. "Това е продължение на аз-а", казва той.

Компанията на Фахми наскоро представи устройството, наречено "Stream" - пръстен с изкуствен интелект за водене на бележки, който при натискане на почти незабележим бутон записва това, което казвате, дори шепнете, и прави това, което искате: "добави тази дата в календара", "напомни ми да напиша този имейл". Ако е сдвоен със слушалки, той дори ще ви отговаря с версия на вашия собствен глас, това, което компанията нарича ваш "вътрешен глас".

"Наистина съм развълнуван да интегрирам това в живота по начин, който не се усеща като технология", добавя Фахми пред The Times.

Стара поговорка в Силициевата долина е, че "хардуерът е труден"

След бурната 2025 г., когато бумът на изкуствения интелект разпали инвестиционни планове за трилиони долари, разпали страхове от апокалипсис на работните места и тласна фондовия пазар на лудница, 2026 г. се очертава като потенциално още по-значима. Годината ще ​​бъде много важна година за хардуера. Най-голямата, може би, от 2007 г. насам, когато Стив Джобс се качи на сцената и представи iPhone.

Компании като Sandbar се надпреварват да създадат ново поколение устройства, които се възползват от уникалните свойства на разговорния изкуствен интелект: системи, които могат да разбират контекста и все по-често да правят неща от ваше име. Това е технология, която не се нуждае непременно от екран, за да бъде полезна.

Всъщност се смята, че сър Джони Айв, дизайнерът на iPhone, който се присъедини към OpenAI тази година, ще пусне първото устройство на разработчика на ChatGPT и че то вероятно ще бъде без екран.

Стартиращи компании като Friend създадоха диск с размер на монета, който се носи като огърлица и слуша и коментира живота ви. Този месец Meta купи конкурента си Limitless, производител на постоянно включен преносим микрофон, и се очаква да увеличи продажбите на своите очила с изкуствен интелект.

"Много скоро ще видим всякакви други интерфейси. Повсеместното разпространение на изкуствения интелект ще бъде много голяма тема", казва Джон Калахан, ветеран инвеститор в True Ventures, базирана в Сан Франциско, и поддръжник на Sandbar. Вдигайки смартфона си, той добавя: "След пет или десет години това няма да е идеалният начин да ви изпращам съобщения."

И все пак всяка дискусия за бъдещите приложения на изкуствения интелект не може да бъде отделена от пазара и страховете, че балонът е на път да се спука. Дори след разпродажба през последния месец, технологичните акции на "Великолепната седморка" все пак добавиха 3,2 трилиона долара обща стойност през 2025 г. Във "Великолепната седморка" са Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla.

Най-шумният критик, Майкъл Бъри, е инвеститорът, чийто залог срещу американския пазар на недвижими имоти беше драматизиран в "Големият удар" - холивудския филм за финансовата криза от 2008 г. Неговият аргумент е, че най-големите клиенти на Nvidiа, а именно другите технологични гиганти, са започнали да използват съмнителни счетоводни практики, за да "разкрасят" финансите си и да повишат цените на акциите си.

По-конкретно, Бъри, наречена Касандра от Уорън Бъфет, твърди, че компании от Meta до Microsoft са удължили периода за амортизация на много скъпите чипове на Nvidia, които купуват, от три или четири години на пет и шест години.

Удължаването на периода, през който стойността на даден актив се намалява и се отчита като такава, звучи скучно и странно. Но не е.

Резултатът, твърди Бъри, е двоен. Първо, технологичните компании надценяват активи, които по-късно ще трябва да бъдат драстично обезценени, не на последно място, защото Nvidia всяка година пуска нови чипове, които предлагат с порядъци по-голяма изчислителна мощност и енергийна ефективност. Тези нови модели правят по-старите чипове драстично по-лоши за една нощ. Така че, ако не друго, компаниите трябва да съкращават своите графици за амортизация, а не да ги удължават.

Втората точка на Бъри е, че компаниите, като намаляват годишните разходи за амортизация, правят печалбите си да изглеждат много по-здрави, отколкото биха били иначе.

"Смятам, че всеки един от тези хиперскалери ще надцени печалбите си с двуцифрени числа и всеки един ще има десетки милиарди надценени активи, уязвими за обезценяване", пише той. "Тук излиза моят анализ. Навсякъде в бингото, числото е проблем.“"

Nvidia и останалата част от индустрията отхвърлиха анализа на Бъри.

Но какво общо има борбата на един търговец със Силициевата долина с мен и вас? Потенциално - много

Ако историята е пътеводител, акциите и пазарните сривове потапят реалната икономика в плаващи пясъци. Водещите технологични акции - "Великолепната седморка" - съставляват приблизително една трета от индекса S&P 500. Без стотиците милиарди, които харчат за центрове за данни, американската икономика би била затънала в най-добрия случай в бавен растеж или, още по-лошо, в стагфлация.

Сривовете принуждават компаниите, които някога са се чувствали богати, да намалят разходите си. Грандиозните инвестиционни планове се отлагат, за да се запазят паричните средства. Стартиращите компании умират с хиляди, оставяйки само най-силните да оцелеят.

"Ако една или повече от тези големи технологични компании загубят 50-70% от пазарната си капитализация, това може да повлече със себе си половин дузина големи играчи и безброй стартиращи компании, предизвиквайки икономическа ударна вълна и масивни катастрофи", обяснява Джон Чембърс, инвеститорът и бивш главен изпълнителен директор на хардуерния гигант Cisco, символ на бума и срива на дотком компаниите. "Индексът на волатилност за фондовия пазар ще бъде като влакче на ужасите."

Всичко това означава, че 2026 г. ще бъде много несигурно време за това да си служител, независимо дали работиш в стартираща компания или в голяма компания

Фирмите вече са започнали да заместват хората, извършващи повтаряща се или проста когнитивна работа, с дигитални работници. Обратната страна е, че тези, които са възприели изкуствения интелект, за да бъдат по-продуктивни, всъщност се справят добре, виждайки по-високи заплати и по-добра сигурност на работното място.

Но преходът ще бъде хаотичен и разхвърлян.

"Изкуственият интелект ще създаде много нови работни места с течение на времето, но ще има забавяне между бързото унищожаване на работни места и създаването на работни места в ранните години", пише Чембърс. "Наскоро завършилите гимназия и колеж, както и работниците над 50 години, които не могат или не искат да се адаптират към изкуствения интелект, ще бъдат най-силно засегнати."

Ранни проучвания от Станфордската лаборатория за дигитална икономика, показващи рязък спад в наемането на висшисти в области, изложени на изкуствен интелект, потвърждават това.

Всичко това води до доста объркващи и обезпокоителни времена. Защото дори когато за мнозина става по-трудно да намерят и запазят работа, бъдещето ще дойде по начини, които някога са се смятали за фантастични.

Помислете за роботакситата. Пазарният лидер Waymo се зароди като дива идея в скунксворка на Google, наречен X, преди 17 години. Миналата година обаче той най-накрая проби, като се разрасна драстично в няколко американски града, включително Сан Франциско и Финикс, като от няколко пътувания достигна 450 000 седмично. Неговите автономни Jaguar-и се появиха по улиците на Лондон този месец, преди очакваното стартиране на търговска услуга следващата година.

Очаква се британският конкурент Wayve също да започне да предлага безпилотни пътувания през следващата година, а китайският гигантски конкурент Baidu току-що обяви планове да започне пилотно тестване на технологията си по улиците на столицата в партньорство с Uber и конкурента за споделено пътуване Lyft.

Дан Айвс, анализатор в Wedbush Securities, очаква Tesla на Илон Мъск да пусне роботизирани таксита в 30 американски града и да започне да пуска футуристичните си кибертаксита в големи количества.

Но не става въпрос само за коли

Колко бихте платили, за да не миете никога чиния или да не чистите пода с прахосмукачка? 1X, стартираща компания от Пало Алто, Калифорния, смята, че отговорът е 500 долара на месец. Това е абонаментната цена, която компанията начислява за Neo - хуманоидния робот за домашен помощник, който според компанията ще започне да се доставя до домовете на хората през 2026 г. Илон Мъск заяви, че хуманоидният Optimus на Tesla ще бъде толкова способен, че работата ще стане "по избор", и че Tesla ще произвежда "хиляди" през 2026 г. и ще продава "милиони" до 2030 г.

Идването на роботите ще бъде много по-постепенно, отколкото биха искали: хората, до голяма степен, все още не са готови дроидите да са сред тях. И макар YouTube да е пълен с впечатляващи демонстрации - вижте хуманоида на Unitree, танцуващ на сцената на поп концерти - все още има малко доказателства за полезност в реалния свят. Очаквайте хуманоидите да се появят първо в по-контролирани среди, като складове, и разбира се, някои зрелищни корпоративни взривове, когато компаниите не изпълнят своите звездни прогнози.

Това, което изглежда сигурно обаче, е, че ще прекарваме повече време с изкуствен интелект. Ще говорим с тях, потенциално чрез менажерия от нови устройства. Ще ги оставим да ни возят. Ще ги накараме да създават уебсайтове, да създават нови приложения и да ни утешават, ако или когато някой от тях ни замени.

"Никога не сме виждали нещо подобно преди", казва Калахан, който инвестира в технологии от началото на 90-те години. "Това е наистина голямо."

Годината на мега-IPO: SpaceX на Илон Мъск се подготвя за това, което би било първото в света пускане на борсата на стойност трилион долара. Акциите на гиганта в ракетната и сателитна интернет индустрия наскоро смениха собственика си на частния пазар при оценка от 677 милиарда долара. Според доклади, инвеститорите биха могли да оценят компанията на до 1,5 трилиона долара при предлагане на фондовия пазар.

Подобна сделка би удвоила богатството на най-богатите хора в света и би помогнала да финансира редицата си необичайни проекти, от колонизиране на Марс до наводняване на света с хуманоиди и населяване на улиците с кибертаксита.

Сделката може да отвори врати за безброй други високо ценени технологични компании, включително пионерите в областта на изкуствения интелект OpenAI и Anthropic, които наскоро бяха оценени съответно на 500 милиарда долара и 350 милиарда долара. След няколко години на слаб спад по отношение на новите предложения, 2026 г. може да бъде знаменателна година.

Негативната реакция започва

След три години, в които инвеститорите се надпреварваха да дават пари на компании за изкуствен интелект, а министрите разстилаха червения килим по целия свят, обществената реакция ще се задържи тази година. Това ще се случи най-общо на два фронта. Единият ще бъде относно центровете за данни. Все по-голям брой градове в Америка отхвърлиха предложените центрове за данни след общественото недоволство от потенциалното увеличение на цените на електроенергията, опасенията относно потреблението на вода (която центровете за данни използват за охлаждане на системите си) и липсата на нови работни места, които проектите осигуряват, след като строителството приключи.

На фона на съобщенията за забавяне на наемането на млади хора, общностите започнаха да задават съвсем реалния въпрос: защо се одобрява създаването на нова дигитална работна сила, която натоварва ресурсите на общността и потенциално затруднява децата ни да намират работа?

Другият фронт ще бъде около социалното въздействие на изкуствения интелект, тъй като милиони хора формират взаимоотношения с алгоритми. Това заплашва да задълбочи това, което главният хирург на САЩ нарече "епидемия от самота", и в краен случай ще доведе до това хората да бъдат подведени от любимия си чатбот. Редица съдебни дела са заведени от членове на семейства, чиито близки са се самоубили след дълги разговори с чатботове. Възходът на "приятеля" с ИИ ще се окаже критична точка през 2026 г.

Климатичните технологии печелят, но не по начина, по който си мислите

Имаше време, неотдавна, когато климатичните технологии бяха най-горещото място за инвестиции. Лари Финк, главен изпълнителен директор на най-голямата компания за управление на активи в света BlackRock, прогнозира през 2021 г., че "следващите 1000" стартиращи компании за милиарди долари ще бъдат в областта на климатичните технологии. Днес тази прогноза изглежда смешна.

Климатичните технологии се връщат назад по две причини: изкуственият интелект и Доналд Тръмп. Появата на изкуствения интелект накара инвеститорите да отклонят стотици милиарди от други индустрии, включително климатичните. А президентът на САЩ отмени големи части от Закона за намаляване на инфлацията - пакета от 1 трилион долара данъчни облекчения и субсидии за зелени технологии на Джо Байдън.

Но климатичните технологии далеч не са мъртви. Отстъплението на Запада вместо това отвори пътя за Китай. Миналата година беше първата, в която електрическите превозни средства и хибридите преминаха 50% от продажбите на нови автомобили в тази страна. Слънчевата енергия, повечето от панелите в света се произвеждат в Китай, сега е най-евтината форма на производство на електроенергия. А в световен мащаб възобновяемата енергия за първи път изпревари въглищата като основен енергиен източник в света. Така че, докато стартиращите компании на Запад се борят с изчезването на програмите за субсидии и с промяната на политиките, Китай е готов да продължи напред, изнасяйки своите автомобили, слънчеви панели и технологии от Лондон до Рио де Жанейро.

Моментът на "Големия тютюн" в социалните медии

Забраната на социалните медии в Австралия за лица под 16 години може, в ретроспекция, да се разглежда като решаващ момент в регулирането на социалните медии. Докато противниците остро критикуват хода като неработещ и патриархален, много правителства изглеждат готови да последват примера на Австралия след години на неуспех в приемането на смислени регулации или убеждаването на компаниите за социални медии да направят фундаментални промени в услугите си.

Ан льо Енанф, министър на цифровите въпроси на Франция, очаква да внесе предложение за забрана на социалните медии за лица под 15 години в началото на новата година. Дания е готова да направи същото, след като получи подкрепа от различни партии за хода. Испания, Италия, Гърция, Малайзия и Нова Зеландия обмислят забрани, докато се смята, че премиерът сър Киър Стармър проучва забрана за младите хора, ако австралийският експеримент се окаже успешен.

В основата на тези действия е нарастващият консенсус сред политиците, че социалните медии са подобни на тютюна - опасност за общественото здраве, която трябва да бъде по-строго регулирана. Лидери в индустрията, включително Мета, собственик на Facebook, Instagram и Threads, твърдят, че няма окончателна връзка между социалните медии и нарастването на тревожността, депресията и самоубийствата сред младежите, но въпреки това има все повече клинични доказателства, показващи силни корелации.