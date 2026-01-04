IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Григор Димитров излиза срещу Пабло Кареньо Буста в Бризбън

Испанецът идва от квалификациите

04.01.2026 | 12:50 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Григор Димитров ще започне своето участие на един от любимите си турнири - Бризбън Интернешънъл, срещу квалификанта от Испания Пабло Кареньо Буста.

Кареньо Буста отказа французина Артур Казо след аванс от 5-3 в първия сет. Григор води с 4-3 в преките мачове, като последният им датира от 2021-а. Тогава на Аустрелиън Оупън нашият тенисист триумфира след отказване на испанеца в началото на втория сет.

Ако победи Кареньо Буста, Димитров, който е двукратен шампион в Бризбън, ще се изправи на осминафиналите срещу петия поставен Денис Шаповалов или белгийския квалификант Рафаел Колиньон.

Междувременно, Франсис Тиафо чака евентуално водача в схемата Даниил Медведев в 1/8-финалите, след като преодоля местния тенисист Александър Вукич в два сета.

григор димитров
