Делян Пеевски: На изборите ще има атаки, ще има омраза

Лидерът на ДПС Делян Пеевски излезе с позиция по повод годишнина от основането на партията. Той е категоричен, че ДПС се намира в нов етап от своя политически живот и има мисия - хората.

Ето и цялата позиция.

"Скъпи членове, активисти и симпатизанти на ДПС,

в годините на изпитания, но и в годините на съграждане от най-новата политическа история на България, ДПС е била фактор на стабилността и отговорността. Днес ДПС е в нов етап. Ясен и честен. Без илюзии. Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото. Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората.

Предстоят поредните извънредни парламентарни избори. И те няма да бъдат леки. Ще има атаки. Ще има омраза. Ще има опити за разделение и провокации. Но ние знаем кои сме. И знаем защо сме нужни на хората и на България. Днес искам ясно да ви кажа: разчитам на вас!

Разчитам на вашата мобилизация, дисциплина и вяра, че България има нужда от разум, стабилност и силна държавност. Ние не трябва да допуснем хаосът да се представя за промяна, а омразата да се представя за политика. И няма да позволим държавата да бъде хвърлена в поредния експеримент от безотговорни хора.

Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна. С ясна кауза. С ясна цел. И с увереност, че хората разпознават кой може да носи отговорност. Нека бъдем силни и сплотени! Защото пред нас не стои просто избор - пред нас стои дългът да служим на хората и на България.

Честит рожден ден на ДПС!".

Движението за права и свободи е учредено на 4 януари 1990 г. За председател на партията е избран Ахмед Доган, а за първи организационен секретар Йенал Бекир. По-късно става известно, че Ахмед Доган, както и други водещи фигури на ДПС са бивши активни агенти на Държавна сигурност, която е пряко отговорна за провеждане на т.нар. Възродителен процес.

Една част от членовете на ДПС преди свалянето на Тодор Живков са активни в Независимото дружество за защита правата на човека. Те обаче се дистанцират от Независимото дружество, след като за негов председател е избран Румен Воденичаров.