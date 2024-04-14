Èçðàåë îòìåíè òðåâîãàòà, èìà ðàíåíî ìîìè÷å

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Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ
Èçðàåëñêèòå ñèëè çà ñèãóðíîñò îòìåíèõà òðåâîãàòà ðàíî òàçè ñóòðèí, ñëåä êàòî ñíîùè Èðàí ïðåäïðèå ãîëÿìî íàïàäåíèå ñ áåçïèëîòíè ëåòàòåëíè àïàðàòè è ðàêåòè, ïðåäàäå ÄÏÀ.
Ãîâîðèòåëÿò íà àðìèÿòà Äàíèåë Õàãàðè çàÿâè, ÷å Òåõåðàí å èçïîëçâàë îêîëî 200 áåçïèëîòíè ëåòàòåëíè àïàðàòà è ðàêåòè ïî âðåìå íà áåçïðåöåäåíòíàòà ñè äèðåêòíà àòàêà ñðåùó Èçðàåë ïðåç íîùòà, íî ïîâå÷åòî îò òÿõ ñà áèëè ïîðàçåíè, ïðåäè äà äîñòèãíàò öåëèòå ñè.
Íàíåñåíè ñà ëåêè ùåòè íà âîåííà áàçà, à åäíî ìëàäî ìîìè÷å å áèëî ðàíåíî â þæíàòà ÷àñò íà Èçðàåë. Ñèðåíè çà âúçäóøíà òðåâîãà ïðîçâó÷àõà â öÿëàòà ñòðàíà.
Èðàí çàÿâè, ÷å å íàñî÷èë ðàêåòèòå ñè êúì Èçðàåë â îòãîâîð íà ïðåäïîëàãàåìàòà èçðàåëñêà àòàêà ñðåùó êîìïëåêñà íà èðàíñêîòî ïîñîëñòâî â Ñèðèÿ ïî-ðàíî òîçè ìåñåö, ïðè êîÿòî çàãèíàõà äâàìà áðèãàäíè ãåíåðàëè è ïåòèìà äðóãè ÷ëåíîâå íà âëèÿòåëíèÿ Êîðïóñ íà ãâàðäåéöèòå íà Èñëÿìñêàòà ðåâîëþöèÿ
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase