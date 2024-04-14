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Èçðàåë îòìåíè òðåâîãàòà, èìà ðàíåíî ìîìè÷å

Ïîâå÷åòî îò 200-òå èðàíñêè äðîíà ñà áèëè ñâàëåíè
14 àïð 2024 07:29, Ïåòúð Áîé÷åâ
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Èçðàåë îòìåíè òðåâîãàòà, èìà ðàíåíî ìîìè÷å
Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ

Èçðàåëñêèòå ñèëè çà ñèãóðíîñò îòìåíèõà òðåâîãàòà ðàíî òàçè ñóòðèí, ñëåä êàòî ñíîùè Èðàí ïðåäïðèå ãîëÿìî íàïàäåíèå ñ áåçïèëîòíè ëåòàòåëíè àïàðàòè è ðàêåòè, ïðåäàäå ÄÏÀ.

Ãîâîðèòåëÿò íà àðìèÿòà Äàíèåë Õàãàðè çàÿâè, ÷å Òåõåðàí å èçïîëçâàë îêîëî 200 áåçïèëîòíè ëåòàòåëíè àïàðàòà è ðàêåòè ïî âðåìå íà áåçïðåöåäåíòíàòà ñè äèðåêòíà àòàêà ñðåùó Èçðàåë ïðåç íîùòà, íî ïîâå÷åòî îò òÿõ ñà áèëè ïîðàçåíè, ïðåäè äà äîñòèãíàò öåëèòå ñè.

Íàíåñåíè ñà ëåêè ùåòè íà âîåííà áàçà, à åäíî ìëàäî ìîìè÷å å áèëî ðàíåíî â þæíàòà ÷àñò íà Èçðàåë. Ñèðåíè çà âúçäóøíà òðåâîãà ïðîçâó÷àõà â öÿëàòà ñòðàíà.

Èðàí çàÿâè, ÷å å íàñî÷èë ðàêåòèòå ñè êúì Èçðàåë â îòãîâîð íà ïðåäïîëàãàåìàòà èçðàåëñêà àòàêà ñðåùó êîìïëåêñà íà èðàíñêîòî ïîñîëñòâî â Ñèðèÿ ïî-ðàíî òîçè ìåñåö, ïðè êîÿòî çàãèíàõà äâàìà áðèãàäíè ãåíåðàëè è ïåòèìà äðóãè ÷ëåíîâå íà âëèÿòåëíèÿ Êîðïóñ íà ãâàðäåéöèòå íà Èñëÿìñêàòà ðåâîëþöèÿ

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ïåòúð Áîé÷åâ

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Îùå ïî òåìàòà: òðåâîãàèçðàåëðàíåíî
Îùå îò Âîäåùè ìîáèëíà
ÑÀÙ ñâàëÿò èðàíñêè äðîíîâå, íàñî÷åíè ñðåùó Èçðàåë
Îùå îò Ñâÿò
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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áëèöêðèã ïðåäè 5 ìèíóòè
Òàäæèêèòå â Êðîêóñ áÿõà ïî-åôåêòèâíè îò áðàäèòå.
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Àíîíèìåí ïðåäè 30 ìèíóòè
Çàìèðèñà ìè íà èçãîðåëè àÿòîëàñêè áðàäè! Ãíóñíà ñìðàä!
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IQ 3.14 ïðåäè 40 ìèíóòè
Äî Àíîíèìåí èëè øè3àöèòå, äåæóðíè ïî äèñêóñèÿ ðåçêî øå çàìèíàò íà áîðñàòà. ïîæèâåì, óâèäèì
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Àíîíèìåí ïðåäè 44 ìèíóòè
ßâíî Óêðàéíà è Èçðàåë ùå èç÷åçíàò îò êàðòèòå ïî åäíî è ñúùî âðåìå
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Äîìáèë Áîìáàñîâ ïðåäè 46 ìèíóòè
Äî 200 äðîíà äâåñòà äðîíà ñà äîñòàòú÷íî äà ñå îáó÷è ðàäàðíàòà ñòàíöèÿ íà hawk äà íå ïðîïóñêà. èìàéêè ïðåäâèä ÷å óêðàèíöèòå ùå ãè êà÷âàò íà ïóñêîâè îò áóê, íåùàòà ñà ñúâñåì â íîðìàòà. â çàìÿíà èðàí, êîèòî îò ñó-34 ðåçêî ðåøèõà ÷å ùå ïðîèçâåæäàò ñîáñòâåíè ñàìîëåòè ñèãóðíî ñà ïîëó÷èëè íåêî äðóãî ÷åðòåæ÷å îò ëîêõèéä ìàðòèí.
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Ìì ïðåäè 46 ìèíóòè
È ïàê ãëóïîñòè... Èìà êàäðè êàê áàëèñòè÷íè ðàêåòè óäðÿò âîåííà áàçà
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Àíîíèìåí ïðåäè 47 ìèíóòè
Åäíî êúì åäíî ñ ïðîïàãàíäàòà çà Óêðàéíà
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IQ 3.14 ïðåäè 51 ìèíóòè
Äî Çàäàâà ëè ñå çàäàâà ñå íàä äîíåöêà îáëàñò. íåùî òðåéäíàõà íåêâè òåõíîëîãèè ñàù è èðàí
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200 äðîíà ïðåäè 52 ìèíóòè
È ìèëèîíè äîëàðè çà ñàìî åäíî ðàíåíî èçðàåëñêî ìîìè÷å è ìèíèìàëíè ìàòåðèàëíè ùåòè....èçòðåáèòåëèòå íà ÑÀÙ äîáðà ðàáîòà ñà ñâúðøèëè íàä Ñèðèÿ è Éîðäàíèÿ.
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Çàäàâà ëè ñå ïðåäè 1 ÷àñ
"Ïóñòèííà áóðÿ" íàä ....Èðàí.
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IQ 3.14 ïðåäè 1 ÷àñ
òâà ñ "æåëåçíèÿ êóïîë íå ðàáîòè" ìàëêî ìè ïðèëè÷à íà åäíà áàñíÿ çà îòðîâíà êîêàêîëà è áóðæîàçíà ðîê ìóçèêà è êèñåëî çåëå. ÿâíî ñúîòâåòíèÿ îòäåë îò áðåæíåâî âðåìå äî äíåñ òîëêî ñè ìîãàò
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Èèèè, âîéíàòà íà Èðàí ñðåùó Èçðàåë ñâúðëè. Àõàõàõàõàõàõàõà.
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Õàõîìàí ïðåäè 1 ÷àñ
Í***öèñòèòå òðÿáâà äà áúäàò óíèùîæåíè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
È íàêðàÿ êâî íàïðàâèõà èðàíöèòå, íàâëÿêîõà ñè íîâà âîéíà
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Òî Èðàí èçñòðåëÿë 100 àìà ÷è ôóòèòå ñâàëèëè 200. Òèÿ ìàëêî êàòî Äó õúò îò Êèåâ, êîéòî ñ õâúð÷èëî ñâàëÿë ïî 10 ñàìîëåòà íà äåí.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Áîëêàòà å ìàëêà, àìà ñðàìúò å ãîëÿì... Ñòðàõîòåí ðåêòîáðúê....
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Äî Äî 37. Îòêúäå çíàåø, ÷å íÿìà ñèëè ?
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Õà, "æåëåçíèÿ êóïîë" ñå îêàçà îáèêíîâåíî òåíåêå...
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Îùå ñíîùè ïåðñèòå ñå ïîõâàëèõà, ÷å õàêåðèòå èì ñà ðàçáúçèêàëè "Æåëåçíèÿ êóïîë".
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IQ 3.14 ïðåäè 1 ÷àñ
Äî Ôþò áåäíèòå ìèøîöè ìèíàâàò ñðåäèçåìíî ìîðå ñ ðóñêè äåñàíòíè ëîäêè è "íå ñà òî÷íî îò èðàí"
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Âèæ âñè÷êè

Investor

Êîé â Åâðîïà ìîæå äà äàäå ñèñòåìè Patriot íà Óêðàéíà? Âàðèàíòèòå íå ñà ìíîãî
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BGONAIR

Â "Áúëãàðèÿ ñóòðèí" íà 15 àïðèë îò 9:30 ÷àñà ùå âèäèòå
Ïîëèöàè îçàïòèõà ãíåâíè ôåíîâå íà "Ëåâñêè", ïðèâúðæåíèöèòå èñêàò îñòàâêè

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Èçðàåë óñïåøíî å îòáëúñíàë àòàêàòà ñ íàä 200 äðîíà è ðàêåòè îò Èðàí
Èðàí çàïî÷íà óäàðà ïî Èçðàåë ñ ìàùàáíà àòàêà ñ äðîíîâå

GOL

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10 òèïà ïðèÿòåëêè, êîèòî âñÿêà æåíà òðÿáâà äà èìà
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