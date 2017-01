Претенции за бащинство... Кой е татко на Адел?

Фолк изпълнител от турския курортен град Бодрум твърди, че е бащата на британската попзвезда Адел, съобщи агенция Доган.

Мехмет Асар, на 52 години, споделя, че е имал любовна връзка с майката на Адел - Пени Адкинс, докато тя била на почивка в курорта през юли 1987 г., а бебето, родено през май 1988 г., е Адел, чийто баща е той.

Асар разказа, че се е срещнал с Адкинс, докато работел като шофьор на такси и известно време поддържал контакт с нея.

"Харесахме се и имахме около двуседмична афера. Тя удължи ваканцията си и се завърна в Англия месец по-късно. После идва два пъти в Бодрум и оставаше за по месец", споделя той.

Асар твърди също, че определени черти у Адел приличат на негови, а интонацията в песните й "изглежда е генетична".

Мъжът казва, че никога не се е женил, а единственото му желание е Адел да научи истината. Той е съгласен да си направи и ДНК-тест, за да докаже правотата на думите си.

Турчинът покани певицата и майка й да му отидат на гости в Бодрум.

Turkish folk singer claims he is father of Adele - Turkish Minute https://t.co/3GxEFz2n53 pic.twitter.com/0Gljm0TsNV