Топ 5 идеи за коледни подаръци от Samsung

Голямото коледно пазаруване вече чука на вратата, а с него и чуденето какво да подарим на най-близките си. Подготвихме ви специален списък с пет идеи за подаръци от Samsung, с които можете да зарадвате отделен член на семейството или пък цялото домакинство. Подбрахме топ продуктите на южнокорейския технологичен гигант от тази година с идеята да ви улесним, да ви дадем поглед към качествената нова техника, излязла през 2025 г., и да ви гарантираме, че ще подарите наистина заслужаващи си продукти. В този списък търсим баланса между функционалност, продуктивност и полезност. Ето и на какво се спряхме:

Телевизор Neo - OLED S95F 4K Vision AI Smart TV

OLED S95F 4K е може би най-доброто решение за домакинство, в което има киномани, страстни любители на сериалите и такива, които си падат по гейминг. Този телевизор е подходящ за всички тези занимания, без забележки в качеството на картината и звука. Ако трябва да се впуснем в детайли, трябва да кажем, че в сърцето му стои процесорът NQ4 AI Gen3, който включва цели 128 невронни мрежи. Както подсказва и името на процесора, тук има и щедра доза изкуствен интелект, който е ползван за смислени функции. Една от тях е възможността за подобряване на качеството на картина с ниска резолюция до 4K качество.

Благодарение на OLED HDR Pro ще може да се насладите на брилянтна картина с ясно открояващи се светли и дълбоки тъмни тонове, за максимално завладяваща картина. За гейминга особено важен е т. нар. Motion Xcelerator 165Hz, който се грижи картината да не насича, а образите да вървят гладко, както и AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync съвместимост. Да не забравяме и звука – за него се грижи функцията Adaptive Sound Pro, която също ползва AI, за да отдели речта от фоновите звуци, музиката и различните ефекти и да ги оптимизира спрямо типа им и твоето пространство. Самият звук е обемен и 3D, благодарение на Dolby Atmos и технологията за следене на обектите по екрана. За десерт телевизорът е с покритие Glare Free, което свежда отблясъщите до минимум и позволява да се гледа съдържание дори при директна слънчева светлина.

Проектор The Premiere 5

Ако пък търсите по-компактно и неангажиращо решение за гледане на филми и сериали, което да можете да носите със себе си, Samsung има още едно предложение – новият интерактивен проектор The Premiere 5. Едно от основните му предимства, особено ако сте любители на къмпинга, е, че той е ултракъсофокусен.

Т.е. спокойно можете да прожектирате на самата палатка и да лежите вътре, наслаждавайки се на перфектна картина, тъй като може да проектира до 100-инчов екран, дори и при минимално разстояние. Последното се дължи на тройна лазерна технология, която не само позволява бързо фокусиране на къси разстояния, но и предлага наситени цветове. Яркостта се регулира автоматично, съобразявайки се с условията в стаята, което ще ви спести досадната игра с настройките. Що се касае до звука, и тук Samsung е заложила на Dolby Atmos и проследяване на обектите. The Premiere 5 тежи само 2,3 килограма със стойката, което го прави компактен и удобен подарък за хора, които търсят удобство и възможност за местенето му на различни места – у дома или навън.

Прахосмукачка Bespoke AI Jet Ultra Stick

На пръв поглед идеята за подарък прахосмукачка може да не ви изглежда много добра. Въпросът е каква прахосмукачка! Според Samsung това е най-мощната прахосмукачка стик. Освен че е удобна и лека за ползване, тя има всмукателна мощност от 400W и HexaJet двигател. Ключовото за този модел е, че извършва интелигентно почистване. Това се дължи на режим за почистване, който ползва изкуствен интелект, разпознаващ различните повърхности и доколко те са замърсени. Така устройството само може да реши колко мощност да използва, като съответно пести и енергия.

Другото голямо предимство е HEPA филтрацията, която улавя 99,999% от фините частици и не им позволява отново да излязат в дома ни. HEPA филтрацията е особено важна, ако имате домашни любимци или малки деца у дома, но като цяло предлага грижа за цялото семейство. Контейнерът на прахосмукачката може да се мие изцяло. Не на последно място, през приложението SmartThings можете да персонализирате функциите и настройките – още един плюс, който прави Bespoke AI Jet Ultra Stick едно от най-добрите решения за коледен подарък за дома.

Сгъваемите смартфони Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7

Няма как да подминем малко по-персоналните решения на Samsung, които са подходящи за Коледа. Определено ще смаете половинката си, ако ѝ подарите някой от новите сгъваеми смартфони на компанията – Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.

Ако човекът, на когото искате да поднесете такъв подарък, обича да върши по няколко неща едновременно, вечно пише имейли в движение и като цяло работи от телефона си, то можете да се спрете на Galaxy Z Fold7, тъй като е значително по-голям и удобен за въпросните цели. Galaxy Z Flip7 се сгъва като мида и е чудесно решение за забързания градски живот. Компактен е и красив. И двата телефона са с по-тънък профил от предшествениците си и нямат забележки по отношение на производителността и AI функциите. Същевременно разполагат с по-големи и по-ярки дисплеи и са доста по-издържливи. Кой би отказал Дядо Коледа да му остави такъв подарък под елхата!

Часовник Galaxy Watch8 Classic

Последното ни предложение също е за по-личен подарък, който може да се носи както от хора, обичащи спорта, така и от по-елегантни хора. Става дума за тазгодишния умен часовник Galaxy Watch8 Classic – перлата в короната от часовници на Samsung от 2025 г. За начало той впечатлява с класическия си дизайн и страхотните материали, от които е направен. Има и въртящ се безел, обгръщащ 1,34-инчовия Super AMOLED дисплей, който е достатъчно ярък, че да се вижда дори на места с висока осветеност.

Софтуерната душа на часовника е поверена на WearOS – операционна система, предлагаща лесна работа с различните режими и функции. Що се касае до последните, часовникът може да проследява купища тренировки, но също така да прави ЕКГ, да следи качеството на съня и да следи какъв е процентът на мазнините и мускулите в тялото ни. Не на последно място часовникът работи с AI модела Gemini на Google, което го прави още по-функционален.

На каквото и решение да се спрете по празниците, имаме един единствен съвет – търсете удобство, качество и добри функционалности. Разбира се, ще зарадвате всички и с добрите стари коледни чорапи, но защо пък този път да не подходите малко по-нестандартно.