Росен Петров с още 90 истории от българското минало в новата си книга

На 11 декември от 19:00 ч., в Литературния кът на НДК (етаж 4), в рамките на Софийския международен панаир на книгата, ще бъде представена книгата на Росен Петров "Нека помним II – още истории от историята" – естествено продължение на първата част.

Вторият том събира още 90 истории за личности, събития и артефакти, които възстановяват нишките на нашата национална памет.

"Ние действително сме позабравили много неща от българското минало и от миналото на земите ни. Голямата академична наука твърди, че именно тук, по нашите земи, се е зародила европейската цивилизация", казва Петров.

В "Нека помним II" читателите ще открият любопитни и често пренебрегвани факти за ранната история на българските земи – от ключовите открития в пещерите Козарника и Бачо Киро, през "Града на птиците" край могила Юнаците, до Провадия–Солницата, смятан за най-стария градски център в Европа.

Росен Петров разказва и за съдбата на впечатляващи артефакти, както и за живота на десетки личности, останали встрани от учебниците, но дълбоко вплетени в българската идентичност – като учителката Баба Неделя, която "сеела Бу̀гария", Елена Грънчарова, спасила града си от унищожение, капитан Борис Богданов, който се самоубива, за да предотврати опожаряването на Петрич, баба Мария Колева, майка на десет деца и героиня от Балканската освободителна война, както и предприемача и филантроп Димитър Кудоглу, "краля на тютюна", създал уникалния за времето си "Дворец на здравето".

"Нека помним II" продължава мисията да връща забравените лица, факти и герои на българската история и да показва богатството на наследството, оставено от поколения българи.

Премиерата е със свободен достъп.