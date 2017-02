И пак, и пак: Таря отново плени София

Със здраво двучасово шоу, финландската метъл кралица Таря Турунен за пореден път очарова българската публика във вторник вечер. Бившата вокалистка на Nightwish не пропусна страната ни като спирка от своето турне "The Shadow Shows", а пълната зала "Универсиада" отново доказа защо София е едно от любимите места за концерт на финландската прима.

Началото на поредната среща между финландката и нейните верни фенове, организирана от Loud Concerts, бе поставено със стегнат сет на двете подгряващи банди - английската мелодик рок банда Devilfire и полските прогресив метъли Anvision, като особено вторите оставиха доста добро впечатление сред публиката.

Рози и българското знаме с нейното име посрещнаха Таря, която започна своя концерт с парчето "Demons in You", в което пее в дует с прелестната вокалистка на Аrch Еnemy Alissa White-Gluz. Последваха някои от най-големите хитове на Таря, съчетани с парчета от последния й албум "The Shadow Self", преди да дойде първата кулминация за вечерта – препратката към времето на Турунен в Nightwish. Публиката изригна, когато зазвучаха първите акорди на "Tutankhamen", прелели в емблематичната "Ever Dream", както и в "The Riddler" и "Slaying the Dreamer".

Друга изключително приятна изненада за публиката бе акустичния сет в концерта, в който прозвучаха "Until Silence", "The Reign", "Mystique Voyage", "House of Wax" и емблематичния първи голям хит на Таря "I Walk Alone".

Най-горещите фенове на финландката пък останаха буквално без дъх, когато Таря слезе от сцената по време на "Victim of Ritual" и се ръкува с голяма част от хората.

Краят на концерта дойде с две от най-лиричните песни в албума "The Shadow Self" - "Undertaker" и "Too Many", преди непрестанните аплодисменти на публиката на изкарат Таря за бис. И тук настъпи кулминацията, която изправи на крака цялата зала – първо финландката изпя "Innocence", последван от един от най-големите й хитове "Die Alive". Последната песен в биса бе емблематичната за Таря "Until My Last Breath", а близо петминутните овации в края на концерта бяха заслужената награда за музикалното шоу.