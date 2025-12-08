IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

Деветима от Реал загубиха от Селта на Бернабеу

Мадридчани изостават вече с 4 точки от лидера Барселона

08.12.2025 | 07:11 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Един от тимове в състезателната кариера на Любо Пенев - Селта (Виго), поднесе изненадата на 16-ия кръг в испанската Ла Лига, надделявайки с 2:0 като гост на Реал (Мадрид).

Двете попадения в двубоя с два червени картона (бранителите на Кралския клуб Фран Гарсия - в 64-ата минута, и Алваро Карера - в добавеното време, бяха изгонени от игра) реализира Вилиот Сведберг.

Така мадридчани вече изостават на второто място с 4 точки от лидера "Барселона".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

реал деветима селта барселона
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem