Деветима от Реал загубиха от Селта на Бернабеу

Един от тимове в състезателната кариера на Любо Пенев - Селта (Виго), поднесе изненадата на 16-ия кръг в испанската Ла Лига, надделявайки с 2:0 като гост на Реал (Мадрид).

Двете попадения в двубоя с два червени картона (бранителите на Кралския клуб Фран Гарсия - в 64-ата минута, и Алваро Карера - в добавеното време, бяха изгонени от игра) реализира Вилиот Сведберг.

Така мадридчани вече изостават на второто място с 4 точки от лидера "Барселона".