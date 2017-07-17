Рецептата Dnes: Домашна млечна майонеза с чесън

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По публикацията работи: Илияна Николова
Продукти:
1/3 чаша студено прясно мляко
3/4 чаша до 1 чаша слънчогледово олио
1 голяма скилидка чесън
няколко капки пресен лимонов сок
1 ч.л. дижонска горчица
морска сол и бял пипер на вкус
Приготвяне:
Във висока чаша или блендер сипете млякото, лимоновия сок и горчицата. След това прибавете пасирания чесън и започнете на много тънка струя и постепенно да прибавяте олиото, докато се получи гъста и хомогенна майонезена смес. Овкусете със сол и бял пипер. По желание може да добавите свеж копър към майонезата или други пресни билки.