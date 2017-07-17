Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka

Рецептата Dnes: Домашна млечна майонеза с чесън

Най-хубаво си е домашното!
17 юли 2017 08:36, Илияна Николова
0
Рецептата Dnes: Домашна млечна майонеза с чесън
Снимка: pixabay

 Продукти:

1/3 чаша студено прясно мляко
3/4 чаша до 1 чаша слънчогледово олио
1 голяма скилидка чесън
няколко капки пресен лимонов сок
1 ч.л. дижонска горчица
морска сол и бял пипер на вкус
 
Приготвяне:
 
Във висока чаша или блендер сипете млякото, лимоновия сок и горчицата. След това прибавете пасирания чесън и започнете на много тънка струя и постепенно да прибавяте олиото, докато се получи гъста и хомогенна майонезена смес. Овкусете със сол и бял пипер. По желание може да добавите свеж копър към майонезата или други пресни билки.
По публикацията работи: Илияна Николова

0
Още по темата: рецептамайонезачесъндомашнаразядка
Още от Начало
Напиши коментар Коментари
Виж всички

Спонсорирани публикации

Още спонсорирани публикации

Investor

Гърция иска изключение от правилата за строги проверки по границите
Системните проверки върнаха опашките по границите с България, Македония и натоварвания на летищата, ...
Пламен Димитров: Увеличаването на доходите няма алтернатива

BGONAIR

Жители на "Дружба" на протест срещу застрояване на зелена площ до езерото
Предвижда се там да се появи 8-етажен блок
Евродепутат: НДК е проблем на правителството, не на Европарламента

BLOOMBERGTV

Докато Ердоган управлява, Турция няма да стане част от ЕС
Тайфур Хюсеин, журналист, Бизнес старт, 17.07.2017
Азиатските акции близо до 10-годишен връх

GOL

От Байерн признаха: Милан иска Ренато Санчес
Все още не сме постигнали договорка, призна Румениге
Интер се разбра за Кейта

AUTOMEDIA

Daimler се забърка в нов скандал
Концернът е спечелил 3,2 млн. евро от мошеничска схема със самолети
Audi A4 и A5 се провалиха на тест за разход на гориво

TIALOTO

Хороскопът ви за 17 юли
Какво вещаят звездите за днешния ден
Вкусните ползи от черния шоколад

PULS

ЛСД – как действа на мозъка и съзнанието?
Все повече терапии и лечения се основават на забранени психоактивни вещества като ЛСД, което се изпо...
При внезапен световъртеж трябва да мислим и за инсулт

AZ-JENATA

Честит имен ден на Марин и Марина
17 юли – Света Марина
Мисъл на деня за... връзките

TEEN

Защо винаги трябва да бъдем себе си?
С какво това е важно?
Топ 4 на най-модерните прически за лятото
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2017 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2017 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Yandex.Metrica