Рецептата Dnes: Домашна млечна майонеза с чесън

Продукти:

1/3 чаша студено прясно мляко

3/4 чаша до 1 чаша слънчогледово олио

1 голяма скилидка чесън

няколко капки пресен лимонов сок

1 ч.л. дижонска горчица

морска сол и бял пипер на вкус

Приготвяне:

Във висока чаша или блендер сипете млякото, лимоновия сок и горчицата. След това прибавете пасирания чесън и започнете на много тънка струя и постепенно да прибавяте олиото, докато се получи гъста и хомогенна майонезена смес. Овкусете със сол и бял пипер. По желание може да добавите свеж копър към майонезата или други пресни билки.