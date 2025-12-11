Асен Василев: Оставка веднага, Борисов да не чака Нова година

И без Борисов пак ще съмне, и без петел пак ще съмне. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред bTV. Той призова председателя на ГЕРБ да не чака Нова година, за да подаде правителството оставка. Допълни, че докато текат законовите процедури, ще мине поне месец и кабинетът ще може да се похвали, че „ни е вкарал в еврозоната“.

По думите му масовият антиправителствен протест от 10 декември е два пъти по-голям от предишния и ясно е показал волята на хората. Той посочи, че по данни на партията им на демонстрацията в София е имало около 150 хил. души. В Пловдив – над 50 хил. души, а във Варна – над 30 хил. българи.

Василев изтъкна, че след края на протеста отпадъците са били събрани и подредени около кошчетата.

„Цялата страна казва на това правителство: „Стига! Подайте си оставката и не вкарвайте България в беля“. Когато толкова много хора ти поискат оставката и ако правителството се опита напук да управлява страната, това може да създаде безредици“, коментира Василев.

Лидерът на ПП коментира, че на протеста е имало повече униформени в сравнение с демонстрацията на 1 декември, но пак са били забелязани провокатори.

Попитан защо са си променили исканията от „промяна на бюджета“ в „оставка“, Василев отговори: „Защото получихме пълна арогантност и нула чуваемост. Това видяха и хората на площада. Истината е, че дотук нямаше да се стигне, ако властта не беше толкова арогантна – политически арести, пълен провал на диалога с работодателите, вкарване на бюджета напук на всички. Не става по този начин“, каза Василев.

Той призова управляващото мнозинство да подкрепи вота на недоверие. Василев е категоричен, че влизането ни в еврозоната не може да бъде компрометирано и даде пример как сме влезли в „Шенген“ със служебен кабинет.

„Имаме нужда от избори максимално скоро, за да може всички тези хора, които са навън, да излязат и да гласуват. Очаква се засилена избирателна активност, това би дало легитимност на едно ново управление“, допълни председателят на ПП.

Относно бюджета Василев коментира, че и след поправките пак има дефекти. По думите му спорните предложения просто са отложени с една година.

„Намалена е капиталовата програма, но другото нещо, което е намалено, са парите за лекари и медицински сестри – 200 млн. лв. по-малко. От всичко, което можеха да съкратят, решиха точно това. Парите за заплати в администрацията са поравно разпределени, но пак са същите. Режийните разходи на министерствата са се вдигнали спрямо предишната версия на бюджета“, допълни той.

Василев посочи, че на страната ни са нужни честни избори, а не като предишните, за които дори Конституционният съд е казал, че са били манипулирани и опорочени. Допълни, че са необходими промени в Изборния кодекс и следене на вота на място от наблюдатели.