„Сливенска перла“ спечели златен медал от Rakia Fest

Емблематична марка блесна сред 400 напитки на най-големия форум за спиртни напитки у нас

11.12.2025 | 09:00 ч.
Тазгодишният Rakia Fest в София отново се превърна във водещия форум за почитателите на ракията и премиум спиртните напитки у нас. Събитието събра стотици гости – от ентусиасти и ценители до шеф-готвачи, журналисти и търговци – които имаха уникалната възможност да дегустират над 400 ракии и крафт напитки от България, Балканите, Европа и дори Япония.

Форумът предложи истинско пътешествие из вкусовете – от лимитирани серии, през редки частни колекции, до модерни интерпретации на традиционната напитка. Именно такъв беше и един от акцентите на събитието – щандът на „Сливенска перла“, където посетителите откриха не само отличената Барел серия, но и коктейли с ракия, показващи как класиката може да бъде поднесена по нов, лайфстайл начин.

Емблематичната марка получи златно отличие за „Сливенска перла“ Барел, която впечатли журито с балансиран вкус и характер. Това е поредното признание за първата марка ракия в България, произведена от ароматни сортове – марка със защитена рецепта и технология пред Министерството на икономиката и със защитено географско указание в целия Европейски съюз.

Форумът донесе успех и на още една марка на „Вила Ямбол“ – „Стралджанска Барел“, която също спечели златен медал.

Така Rakia Fest за пореден път доказа, че е мястото, където традицията среща иновацията, а българските производители могат достойно да се конкурират на международната сцена.

