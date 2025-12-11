IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Легендата Джерард призова Салах: Остани в "Ливърпул"

Египтянинът не бе в групата за "Интер"

11.12.2025 | 09:20 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Легендата на "Ливърпул" Стивън Джерард заяви, че клубът все още има нужда от Мохамед Салах, като призова и национала на Египет да направи крачка назад след декларациите си срещу ръководството на клуба.

Звездата не пътува с отбора за гостуването на "Интер", след като преди броени дни изрази гласно недоволството си от треньора на "червените" Арне Слот след мача с "Лийдс" (3:3).

"Очевидно той е бесен, че не играе и разбирам това", заяви Джерард пред TNT Sports. "Той обаче каза и думи срещу хора, които трябва да вземе обратно, като в същото време говори с треньора", добави бившият капитан на тима.

"Вече съм преживявал това, когато Луис (б. а. - Суарес) се скара с Брендън Роджърс. Аз също съм го правил", припомни бившият национал на Англия. "Никой не е перфектен и понякога всички си изпускаме нервите, като позволяваме на емоциите да вземат връх", добави Джерад, като се надява Салах да е осъзнал, че е бил емоционален, но и краен.

"Ливърпул" има нужда от Мо Салах, който играе добре, защото той е най-добрият играч и най-добрият голмайстор, който може да им помогне да излязат от лошата криза", убеден е той.

33-годишният Салах трябва да участва на купата на африканските нации с отбора на Египет между 21 декември и 18 януари в Мароко. Африканецът е вкарал само четири гола в 13 мача за шампиона "Ливърпу"л от началото на сезона, като тимът е на десето място в класирането на Висшата лига на десет точки зад лидера "Арсенал".  

Тагове:

джерард салах ливърпул призова
