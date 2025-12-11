Може ли Западът да изгони Русия от Централна Азия?

Приемайки многовекторна външна политика, държавите от Централна Азия се стремят да балансират външните сили. Въпреки че приветстват ангажираността както от Европейския съюз, така и от Съединените щати, тези бивши съветски републики се справят с геополитическите промени, причинени от войната в Украйна, докато се стремят да избегнат прекомерна зависимост от която и да е външна сила, особено от Русия и Китай.

Въпреки това, докато регионалните правителства търсят по-голяма автономия от Москва, те не се отдръпват напълно от Русия. Всъщност, централноазиатските републики задълбочиха сътрудничеството си с Москва в определени области през последните години. В резултат на това усилията на Запада да се противопостави на Русия в региона ще се сблъскат със значителни предизвикателства, дори когато централноазиатските страни преследват по-широк спектър от външнополитически варианти.

Връзките на Централна Азия с Русия са дълбоко вкоренени в съветското минало на региона, като тези нации поддържат силни връзки в области като енергетика, търговия, отбрана и миграция. С военно присъствие в Казахстан, Киргизстан и Таджикистан, Русия остава основният гарант за сигурността на централноазиатските републики. Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) – военен съюз, който включва Русия и централноазиатските републики с изключение на Туркменистан и Узбекистан – засилва това влияние, пише за TNI Джорджо Кафиеро, главен изпълнителен директор на Gulf State Analytics.

Евразийският икономически съюз (ЕАЕС), който включва Русия, Казахстан и Киргизстан, с Узбекистан като наблюдател, служи за укрепване на икономическите връзки между бившите съветски републики. Чрез този амбициозен проект за икономическа интеграция присъствието на руски компании в Централна Азия нарасна значително през последните години. Целите на ЕАЕС отразяват тези на ЕС, като се стремят да създадат общ пазар чрез координиране на икономическите политики, премахване на нетарифните търговски бариери, хармонизиране на регулациите и модернизиране на икономиките на петте си държави-членки. В крайна сметка ЕАЕС служи като ключов инструмент в усилията на Москва да утвърди влиянието си върху бившето съветско пространство.

Общността на независимите държави (ОНД) е междуправителствена организация, създадена след разпадането на Съветския съюз. Днес тя включва Русия и всичките пет централноазиатски републики като пълноправни членове. Тази институция функционира чрез вземане на решения, основано на консенсус, като ключовите решения се вземат от Съвета на държавните и правителствените глави. Тя се управлява от различни споразумения и протоколи, обхващащи културно, икономическо и сътрудничество в областта на сигурността, както и от комитети и работни групи, които ръководят специфични инициативи.

ОНД подкрепя съвместни програми и проекти, насърчавайки сътрудничеството в области като инфраструктура, изследвания и хуманитарна помощ, и взаимодейства с международни организации като ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за справяне с общите предизвикателства.

Как войната в Украйна предефинира отношенията между Русия и Централна Азия

Близо четиригодишната война в Украйна несъмнено е засегнала централноазиатските държави, намалявайки влиянието на Москва в региона и пораждайки несигурност относно бъдещето на външната политика на Русия спрямо бившите ѝ съветски съседи. Западните санкции, наложени в отговор на руската инвазия, ограничиха икономическия обхват на Москва в Централна Азия. В същото време продължаващият конфликт изчерпа ресурсите на Русия, оставяйки Москва с по-малък фокус върху региона.

В политически план централноазиатските държави не са се присъединили към позицията на Русия относно Украйна.

Нито една централноазиатска република не подкрепи открито „специалната военна операция“ на Москва през февруари 2022 г. Общественото мнение също отразява широко разпространеното несъгласие с поведението на Русия, като анкетите показват минимална подкрепа за инвазията. В Казахстан например само 15% от населението подкрепя Русия, докато значително по-голяма част или симпатизира на Украйна, или заема позиция на необвързаност. Освен това, нито една централноазиатска държава не е признала официално самопровъзгласилите се „независими“ републики в Източна Украйна.

Тъй като общественото мнение у дома не е твърде подкрепящо руската инвазия в Украйна, конфликтът постави централноазиатските правителства в „неудобно положение“ на фона на нарастваща поляризация, отбеляза д-р Лука Анчески, професор по евразийски изследвания в Университета в Глазгоу. И все пак, въпреки тези предизвикателства, централноазиатските държави „успяха да си изградят доста интересно пространство от геополитическа зона на комфорт, в която могат да не застанат твърде много на страната на Русия, но и да не застанат твърде много на страната на Украйна или да бъдат антируски в този смисъл“, обясни д-р Анчески, който определи това равновесие като „много труден балансиращ акт“.

Войната в Украйна накара Москва да стане все по-зависима от държавите от Централна Азия. Със затварянето на западните пазари, Русия насочи вниманието си към страните на юг, включително тези в Централна Азия. В резултат на това тези републики получиха по-голямо влияние във взаимодействието си с Москва, което им позволи да се възползват от намаленото влияние на Русия в региона.

На този фон не само западните държави, но и Китай, членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) и Турция разшириха влиянието си в Централна Азия, привеждайки се в съответствие с „многовекторната“ външнополитическа ориентация на региона, тъй като тези държави се стремят към по-голяма автономия от Москва. За страните от Централна Азия този стремеж към независимост представлява дълбоко предефиниране на тяхната икономическа насока и културна идентичност.

Очертавайки този курс, регионалните лидери изработват дипломатически език, който отразява техните собствени стремежи за развитие, като същевременно запазва историческите връзки с Русия. Заедно тези промени бележат трансформацията на Централна Азия от пасивен „геополитически обект“ в активен „геополитически субект“ за първи път в постсъветската епоха. Вече не е напълно обвързан с влиянието на Москва, регионът се е превърнал в динамично пространство, където се пресичат множество центрове на сила и държавите взаимодействат помежду си по свои собствени условия. Тази еволюция от своя страна означава, че регионът се движи от „пасивен буфер“ към стратегически и влиятелен „балансиращ играч“ в лицето на все по-поляризирания световен ред.

От 2023 г. насам западни държавници правят посещения на високо ниво в Централна Азия все по-често, търсейки нови пътища за сътрудничество. ЕС сега е водещият чуждестранен инвеститор в региона и най-големият търговски партньор на Казахстан. С поглед напред, бъдещето на търговията между Европа и Централна Азия ще бъде оформено от развитието на центрове за вериги за доставки и възобновяема енергия.

Транскаспийският международен транспортен маршрут (TITR), или Среден коридор, бързо се очертава като най-жизнеспособната алтернатива за железопътните експреси Китай-Европа (CRE), предлагайки мултимодален маршрут, който заобикаля Русия и по-дълбоко свързва Европа с Централна Азия.

Отразено в драматичния скок на товарните обеми и разпространението на блок влакове, нарастващото използване на TITR показва как държавите от Централна Азия и Южен Кавказ се превръщат в незаменими свързващи елементи в евразийската търговия. Тъй като Китай разширява своята инициатива „Един пояс, един път“, за да включи по-голямо участие в TITR, и тъй като западни институции като Световната банка прогнозират значителни подобрения в ефективността, коридорът все повече се разглежда като мост, способен да трансформира отношенията между Европа и Централна Азия.

Ключов момент в отношенията между ЕС и Централна Азия настъпи с първата среща на върха между ЕС и Централна Азия в Самарканд, Узбекистан, на 3 и 4 април 2025 г. Лидерите на ЕС и президентите на петте държави от Централна Азия се събраха, за да изковат нов път за сътрудничество. На срещата на върха ЕС представи инвестиционен пакет от 12 милиарда евро, надграждайки 10-те милиарда евро, обещани по-рано през 2024 г. по стратегията „Глобален портал“.

Срещата на върха C5+1 във Вашингтон на 6 ноември събра президента на САЩ Доналд Тръмп с лидерите на всичките пет държави от Централна Азия за първата по рода си среща в Белия дом. Срещата на върха се фокусира върху укрепването на икономическите отношения между САЩ и Централна Азия, което доведе до нови споразумения, обхващащи критични суровини, инвестиции, транспорт, управление на водите и нововъзникващи технологии.

Срещата послужи като ясен сигнал от Вашингтон за намерението му да се конкурира по-настойчиво с Китай и Русия в регион, който е все по-критичен заради минералните си богатства и нарастващата роля в евразийската свързаност. За правителствата на Централна Азия Съединените щати представляват привлекателен партньор за диверсифициране на външните отношения, особено когато те се стремят да намалят зависимостта си от Москва след войната в Украйна и да балансират нарастващото икономическо влияние на Китай.

Обявяването на Тръмп, че Казахстан ще се присъедини към споразуменията от Авраам, подчерта по-широките усилия за засилване на политическите връзки, макар че останаха до голяма степен символични. Преминаването на Съединените щати към по-прагматичен, фокусиран върху инвестициите подход, избягвайки натиск за политически реформи, резонира с регионалните лидери, което доведе до няколко търговски ангажимента с висока стойност.

Срещата на върха последва значителна промяна във фокуса на Вашингтон върху Централна Азия, която започна през септември 2023 г., когато президентът Джо Байдън се срещна с регионални лидери в кулоарите на Общото събрание на ООН. Байдън определи тази среща като „исторически момент“ за участващите страни, отбелязващ години на „сътрудничество, основано на нашия споделен ангажимент към суверенитет, независимост и териториална цялост“. По време на разговора си с казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев двамата лидери подчертаха „засилване на сътрудничеството за справяне с предизвикателствата пред сигурността, включително заплахи като киберсигурност, тероризъм, екстремизъм, незаконна миграция и трафик на наркотици“.

В подготовката за срещата на върха C5+1, втората администрация на Тръмп надгради този импулс, като осигури големи търговски сделки с държави от Централна Азия на обща стойност 12,4 милиарда долара. Най-голямото от тях беше споразумение за 8 милиарда долара между Boeing и Uzbekistan Airways, което според Тръмп ще създаде над 35 000 работни места в Съединените щати. Друга значителна сделка беше споразумение за 4,2 милиарда долара между Wabtec (американски производител на части за локомотиви) и Казахстан.

Стратегическото утвърждаване на Русия в Централна Азия

От 8 до 10 октомври Русия беше домакин на втората среща на върха Централна Азия-Русия в Душанбе, Таджикистан, три години след първата, проведена в Астана, Казахстан. Тридневната среща на върха имаше за цел да затвърди влиянието на Москва в региона, като същевременно укрепи търговските отношения между Централна Азия и Русия. Кремъл прие положително резултата, тъй като той потвърди ролята на Русия като най-близък партньор на държавите от Централна Азия, подчертавайки дълбочината на интеграцията и сътрудничеството както в рамките на различни международни организации, така и на двустранно ниво.

В обръщението си към държавните глави на петте централноазиатски републики руският президент Владимир Путин потвърди силния ангажимент на Москва за укрепване на отношенията си с държавите в региона чрез по-тесни политически, икономически и културни връзки. Той също така подчерта вече постигнатия напредък, отбелязвайки, че търговията между Русия и централноазиатските републики е надхвърлила 45 милиарда долара през 2024 г. - в сравнение с 35,8 милиарда долара през 2021 г.

Въпреки това Путин подчерта значителния потенциал за по-нататъшно разширяване на търговията между Русия и държавите от Централна Азия. Посочвайки, че руско-беларуската търговия е достигнала 50 милиарда долара през тази година, въпреки че населението на Беларус е само една четвърт от това на Узбекистан и е подобно на това на Таджикистан, Путин изрази чувство на разочарование, сигнализирайки за желанието си за по-силно руско присъствие и влияние в Централна Азия.

Многополярността, крайъгълен камък на външната политика на Кремъл, е в основата на тази визия, която се стреми да противодейства на доминиращата позиция на Запада на световната арена. Като се застъпва за многополюсен световен ред, Москва се стреми не само да оспори западната хегемония, но и да позиционира Евразия като ядро ​​на нова глобална парадигма, основана на принципите на „разнообразие на моделите за развитие“ и „неделимост на сигурността“.

Тази реторика е в съответствие с по-широката цел на Русия да култивира „ред, основан на цивилизацията“, който дава приоритет на политическите и икономическите системи, различни от западните ценности, въплъщавайки нейната доктрина за „суверенна демокрация“. Москва вижда стабилността в Евразия като постижима само чрез рамка за сигурност, независима от западното влияние, с регионални институции, обединени под ръководството на Русия.

В този контекст Русия се стреми да затвърди регионалното си господство не само чрез военна и икономическа мощ, но и чрез институционална интеграция, обединявайки организации като ОДКС, ЕАЕС и ОНД в сплотена евразийска рамка. Културната дипломация е също толкова важна, както се вижда от усилията за създаване на Международна организация за руски език, която укрепва визията на Русия за единна евразийска идентичност.

Границите на западните посегателства в Централна Азия

Въпреки че Западът се стреми да надгради инерцията си в Централна Азия, остават значителни пречки, които усложняват усилията на Вашингтон и европейските столици да откъснат държавите от региона от Русия. Икономическите, политическите, сигурностните и географските фактори гарантират, че централноазиатските републики ще останат тясно свързани с Москва и Пекин по начини, които Западът не може да промени.

В същото време Западът далеч не е монолитен и различията между Европейския съюз и Съединените щати не могат да бъдат пренебрегвани. Левистон отбеляза, че акцентът на ЕС върху демократичните движения и програмите за реформи в Централна Азия се е оказал „вреден“ за усилията за по-решително насочване на региона към Европа, особено сред политическите елити на Централна Азия.

В крайна сметка, променящият се геополитически пейзаж на Централна Азия подчертава нарастващата роля на региона в навигирането на външните му отношения, балансирайки интересите на Русия, Запада, Китай и други световни сили.