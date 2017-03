Kayno Yesno Slonce – за последно преди почивката

Само ден остава до последния концерт на Kayno Yesno Slonce, които си дават едногодишна творческа почивка.

На 30 март етно-ембиънт формацията ще представи петия си албум Mare Verborum. Концертът, обединяващ символично две привидно далечно отстоящи музикални традиции от два континента под името The Bridge, ще стартира точно в 20.00 часа.

Още по темата У-лицата: Петър Делчев – колекционерът на звуци 24 окт 2016 15:30 3

На сцената с тях ще излязат джазмените Shabaka and the Ancestors, които пък ще представят дебютния си албум Wisdom of the Elders.

Музикантите от Kayno Yesno Slonce ще демонстрират един по-различен звук, по-твърд и по-динамичен от познатия им акустичен стил. Не малка заслуга в тази нова посока има барабанистът Владимир Василев, познат от групи като Остава и Анимационерите.

Много нови музикални пластове в албума Mare Verborum се разгръщат и благодарение на специалното участие на талантливата млада челистка Маги Петрович, която също ще излезе на сцената на Sofia Live Club заедно с Kayno Yesno Slonce.

След пилотния сингъл MER, неотдавна групата разкри и втори трак от албума, носещ името Thalassa:

Албумът Mare Verborum вече е тиражиран и на CD с оригинален 3D артуърк по идеен проект на Петър Делчев (продуцент на албума и тамбура) и реализация на Юлия Узунова (синтезатори и гльокеншпил в групата).