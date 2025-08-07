IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожарът в Сакар продължава да държи десетки огнеборци на крак

Остава в сила и обявеното частично бедствено положение в село Йерусалимово

07.08.2025 | 08:48 ч. Обновена: 07.08.2025 | 11:18 ч.
Трети ден продължава битката с пожара, който унищожи 30 000 декара гори, сухи треви и храсти в Сакар и Харманлийско. В сряда огънят навлезе и в община Любимец, където бе обявено частично бедствено положение.

Въпреки дъжда, който вчера заваля, усилията на огнеборците по окончателното потушаване на всички огнища, продължават. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение в село Йерусалимово.

Снощи пожарът прехвърли автомагистрала "Марица", като заплаши паркинг за ТИР-ове с мотел и търговски обект, който бе спасен. Заради задимяване магистралата в участъка от пътен възел "Тополовград" до пътен възел "Любимец" остана затворена в продължение за близо 8 часа. 

