Пожарът в Сакар продължава да държи десетки огнеборци на крак

Трети ден продължава битката с пожара, който унищожи 30 000 декара гори, сухи треви и храсти в Сакар и Харманлийско. В сряда огънят навлезе и в община Любимец, където бе обявено частично бедствено положение.

Въпреки дъжда, който вчера заваля, усилията на огнеборците по окончателното потушаване на всички огнища, продължават. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение в село Йерусалимово.

Снощи пожарът прехвърли автомагистрала "Марица", като заплаши паркинг за ТИР-ове с мотел и търговски обект, който бе спасен. Заради задимяване магистралата в участъка от пътен възел "Тополовград" до пътен възел "Любимец" остана затворена в продължение за близо 8 часа.