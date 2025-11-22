IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Служебен абонамент” блокира част от местата в “Синя зона”

Колко места реално има за паркиране в центъра на София?

22.11.2025 | 08:43 ч. 3
БГНЕС

Недоволство, разгорещени дискусии и протест предизвика темата за разширяването и поскъпването на зоната за паркиране в столицата. Актуализацията започва следващата година.
 
Прооектопромените, които Столичната община представи са почти двойни цени, но и ограничение на служебните абонаменти за паркиране в сърцето на града.

Проверка на bTV показва, че и към момента голяма част от местата в центъра са заети не само от бизнеси, но и от институции.

Според шофьорите в София местата за паркиране отдавна се оказват недостатъчни. На някои улици голяма част от тях са изцяло недостъпни за гражданите. Причината - освен бизнесът, близо 80 институции разполагат със служебни абонаменти в “Синя” и “Зелена” зона.

Пример е Министерството на транспорта, където всички възможни места за паркиране са заети от служебни абонаменти.

На ул. “Кузман Шапкарев“ и ул. “Гурко” положението е същото - гражданите търсят места и трудно ги намират.

Сградата на Министерството на транспорта попада в подзона 4 на “Синя зона” - мястото е пълно с институции - БНБ, КРС, шест министерства, Банката за развитие, Народния театър, Филхармонията и още много.

В идеалният център на столицата има бизнеси, офиси, но и жилищни сгради.

Така според данните на Столичната община всички служебните абонаменти там са 250 от наличните 1785 места. Или 14% от паркоместата са напълно недостъпни за гражданите, които искат да спрат тук почасово.

Според данните Министерството на околната среда и водите се оказва с най-много “запазени места“ - 16. С по 10 са централната банка, обществената телевизия и транспортното министерство. Някои ведомства имат договори за платено паркиране и през техни агенции или дирекции, макар те да са в същата сграда като министерството.


Ако бъдат приети предложението на Столичната община, ще има ограничение за служебните абонаменти във всяка подзона.


Според предложените промени служебните абонаменти ще бъдат не само по-малко, но и по-скъпи. Така месечната такса вече може да стигне до 800 евро в “Синя зона”.

София платено паркиране Синя зона служебен абонамент институции
