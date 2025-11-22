Мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата в Стара Загора

Мащабна акция срещу тютюнопушенето се проведе в Стара Загора. Около училищата на града се проведе контрол по спазването на забраната. Мерките са в сила от години, но практически контрол липсва, а пушенето от ученици в двора или непосредствено пред входовете на учебните заведения остава честа картина.

От Община Стара Загора и РЗИ съобщиха, че причината за започване на акцията са тревожните данни за нарастваща употреба на вредни вещества сред учениците. “Много от нас са ставали свидетели как ученици се събират на групички и пушат. Тревожна е тенденцията за разпространение на все повече вредни вещества. Един порок води до друг“, каза секретарят на Общината Николай Диков.

От РЗИ подчертаха, че законът ясно забранява тютюнопушенето не само в училищните дворове, но и в прилежащите терени – включително тротоарите.

“Учениците не трябва да пушат около оградите на училищата. Законът е категоричен“, заяви пред Нова тв Миглена Илиева, началник отдел “Държавен здравен контрол“.

До момента 10 непълнолетни са били изпратени в Детска педагогическа стая, а трима пълнолетни са получили актове по Закона за здравето. Санкциите при първо нарушение са от 300 до 500 лв.

Проверките предизвикаха напрежение сред някои младежи, които изразиха недоволството си от внезапната поява на полицейски и инспекторски екипи. Младежи, заснети в района, твърдяха, че не са били информирани своевременно, че се извършва проверка, и че служителите не са се легитимирали преди да поискат личните им документи.



Община Стара Загора обяви, че акциите няма да бъдат еднократни, а постоянни.