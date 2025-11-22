Терзиев за паркирането: Не е идеално решение, но е в правилната посока

Кметът на София Васил Терзиев даде обширно интервю за Нова тв, в което говори за СОС, платеното паркиране и разширяването на “Синя” и “Зелена” зона.

“Под 10 минути - за толкова време би следвало всеки пътуващ с автомобил в София да успее да намери място за паркиране в идеалния център на столицата, ако новата реформа на общината стане факт”, каза Терзиев относно новите реформи в паркирането.

Припомняме, че седмица се навършват две години от встъпването в длъжност на столичния градоначалник. Той определи втората си година като “шампанско и сълзи”.

Попитан като успех или неуспех се отчита голямата реформа в паркирането, Терзиев заяви, че това е нещо, което се чака от много години - тук включва и увеличението в цената на паркирането.

“За да се въведе ред в част от кварталите, да се облекчи натискът върху зоните, където вече има платено паркиране, да има допълнителен ресурс, за да може да се инвестира в градската среда. И за мен това е правилна стъпка", коментира Терзиев .

"Дали е идеално решението? Не. Никога не съм твърдял, че може да имаш идеално решение. Но за мен то е една огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме”, добави градоначалникът.

Цената на билета в евро

Терзиев коментира, че цената на билета за градския транспорт ще бъде закръглена надолу при въвеждането на еврото. "Ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите. В следващата година такива промени не се предвиждат".

Кризата с боклука и настъпващият зимен сезон

По темата с боклука той беше категоричен, че ежедневно се работи за това хората да не посрещнат с пълни кофи за отпадъци Нова година. "Това за нас е основен приоритет — да намерим трайно решение.Най-рисковите райони в този аспект, в които договорите за сметопочистване изтичат на 1 декември е Зона 3 - “Подуяне“, “Изгрев“ и “Слатина“. Приключва договорът с текущата фирма и затова се прави организация заедно с районните кметове, като стъпваме на опита от “Красно село“ и “Люлин“ - да се мине максимално плавно към това да има сметоизвозване", обясни кметът на София.

По отношение на снегопочистването на града с оглед на настъпващия зимен сезон - Терзиев беше категоричен, че има достатъчно снегорини, които ще обезпечат почистването.

Кметът на София обеща и украсата на столицата за Коледа да бъде "по-добра от миналогодишната".