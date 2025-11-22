Рецептата Dnes: Сладкиш с шоколад без брашно

Съставки:
- 400 г йогурт с висока масленост
- 200 г разтопен млечен или тъмен шоколад
- 4 яйца
Приготвяне:
- В голяма купа разбийте добре всички съставки.
- Пресипете сместа в подходяща тава, в която сте сложили хартия за печене.
- Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 30-35 минути.
- Ако направите тест с клечка за зъби, по нея трябва да се задържат малки леко влажни трохи.
- Когато изстине – сервирайте.
