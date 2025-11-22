IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Сладкиш с шоколад без брашно

Лесна рецепта

22.11.2025 | 08:55 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 400 г йогурт с висока масленост
  • 200 г разтопен млечен или тъмен шоколад
  • 4 яйца

Приготвяне:

  • В голяма купа разбийте добре всички съставки. 
  • Пресипете сместа в подходяща тава, в която сте сложили хартия за печене. 
  • Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 30-35 минути. 
  • Ако направите тест с клечка за зъби, по нея трябва да се задържат малки леко влажни трохи. 
  • Когато изстине – сервирайте. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

рецепти кулинария шоколад
