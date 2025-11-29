Завръщане от плен: Украински деца, отвлечени от Русия, споделят своите истории

В препълнена зала в украинското посолство в Рим група деца на възраст от 14 до 18 години, заедно с бабите и дядовците си и други роднини, застанаха пред журналисти и медийни екипи. Някои са живели в контролирани от Русия райони или окупирани части от Донецка област, докато други са били пленени от московските сили на други места.

Благодарение на "Върнете децата в Украйна“, програмата, създадена от президента Володимир Зеленски за координиране на усилията за връщане на отвлечените деца, която организира събитието, те са били безопасно репатрирани на контролирана от Украйна територия.

Техните свидетелства разкриват един от най-мрачните аспекти на всеобхватната инвазия на Русия в Украйна.

Руската пропаганда и индоктринация, заедно със задържане, депортиране и в някои случаи мъчения, бяха сред преживяванията, които са преживели, докато са били в плен.

Техните разкази разкриват систематичен процес на превъзпитание и русификация, насочен към лишаване на украинските деца от тяхната идентичност.

Според "Върнете децата в Украйна“ тези операции са предназначени или да променят демографския състав на окупираните от Русия територии, или да превърнат младите украинци в бъдещи войници, пише Euronews.

Мащабът е потресаващ. Говорейки на конференцията в сряда, Елеонора Монгели, вицепрезидент на Италианската федерация за правата на човека, потвърди, че до 1,6 милиона украински деца остават под руски контрол.

Към днешна дата Украйна е върнала около 1600 деца, като всяко връщане е посредничено от трета страна – по-специално Катар, Южна Африка и Ватикана.

Украинските власти са потвърдили над 19 500 случая на отвличане на деца от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в началото на 2022 г. Това са децата, за които има подробна информация - мястото им на пребиваване в Украйна и местоположението им в Русия са известни. Но действителният брой вероятно е много по-висок.

Лабораторията за хуманитарни изследвания на Йейл изчислява, че броят на депортираните деца е по-близо до 35 хиляди към 19 март 2025 г.

Руският комисар по правата на децата Мария Львова-Белова твърди, че Русия е "приела“ 700 хиляди украински деца между февруари 2022 г. и юли 2023 г.

Опитът с "филтрационните лагери“

"Филтрационните лагери“ е система, която Москва използва за контрол и проверка на украинците във временно окупираните територии. Това е сурова реалност, за която си спомнят повечето от завърналите се деца и техните семейства, които говориха в сряда.

Тези съоръжения, функциониращи ефективно като контролно-пропускателни пунктове, работят от началото на инвазията, за да разпитват цивилни, да претърсват вещите им и да оценяват тяхната "лоялност“.

Хората са принудени да преминават през тях, когато се придвижват между градове или когато преминават от контролирани от Украйна към контролирани от Русия райони.

"Проверяват за татуировки, за да видят дали носиш някакви украински символи“, казва Юлия Дворниченко, която е била задържана в продължение на две години в окупираните от Русия територии.

Те също така проверяват телефона ви, за да видят дали имате снимки или телефонни номера на войници - нещо, свързано с Украйна. И в двата случая не ви се позволява да влизате, а това може да доведе до лишаване от свобода.“

Преминаването през тези лагери често води до разпадане на семейства, като непълнолетните се разделят от роднините си. Това се случи с Людмила Сирик и нейния внук Александър, който сега седеше до нея.

След като беше тежко ранен по време на обстрела в Мариупол през 2022 г., Александър и семейството му бяха заловени от руските сили.

По време на процеса на филтрация той беше отделен от майка си. Депортиран в окупирания Донецк, той в крайна сметка беше открит и върнат в Украйна от баба си.

Вероника - отведена в сиропиталище в Русия

Историята на Вероника Власова, която се съгласи да говори с Euronews, описва какво може да се случи с отвлечените украински деца.

Когато през 2022 г. започна пълномащабната война, руските сили обградиха селото ѝ в Херсонска област в Южна Украйна. Без налични пътища за евакуация, тя и леля ѝ бяха принудени да избягат в Русия.

Когато е на 13 години момичето прекарва няколко месеца в страната, а власит блокират опитите ѝ да напусне. Тя е държана във филтрационен лагер, където е задължена да посещава училище.

"Руските деца ме тормозеха, защото съм украинка. Бях принудена да им кажа, че обичам Русия, иначе щяха да ме бият", споделя Вероника.

Тя си спомня и как местните власти се опитаха да я убедят, че няма бъдеще в Украйна. „Когато полицията ме разпитваше, те непрекъснато ми казваха, че Украйна вече не съществува, че Русия е единствената опция и че е по-добре за мен да остана.“

Най-травматичният момент настъпил, когато била отделена от леля си и преместена в сиропиталище, където Власова прекарала две седмици в изолация. "Беше ми много трудно.Чувствах се самотна и нямах с кого да говоря", спомня си момичето.

Сега на 16 години, Вероника живее в Киев, след като се е върнала благополучно в Украйна. Заради претърпяното, тя е диагностицирана с няколко психологически състояния и в момента се лекува.

Дългосрочни последици от пленничеството

Максим Максимов, ръководител на проекти в „Върни децата обратно в Украйна“, каза, че истинският проблем не е само колко деца са били върнати, но и какво са преживели и как се справят, след като се върнат.

"Същото правят, когато атакуват суверенитета на Украйна и в какво вярваме. Същото важи и за децата. Руската федерация иска да се увери, че от ранна възраст до 18-годишна възраст децата се учат на определени "истини“ за света - че всеки е враг и на никого не може да се има доверие“, обясни Максимов.

Въпреки предоставяната психологическа подкрепа, много деца продължават да страдат от дългосрочни последици от пленничеството.

"Едно нещо, което психолозите ни казват е, че децата стават изключително послушни - сякаш са загубили напълно свободната си воля", добавя Максимов.

Говорейки на същата конференция, Ирина Верешчук, зам.-началник на кабинета на президента Зеленски, заяви, че Украйна иска Светият престол да действа като официален посредник с Русия, за да улесни преговорите за връщането на цивилни.

Писмо от Зеленски беше предадено на папа Лъв XIV преди срещата в петък между папата и делегацията на върнатите деца, с искане инициативата, вече стартирана от покойния папа Франциск, да бъде формализирана.

При папа Франциск кардинал Матео Дзупи е служил като папски пратеник по хуманитарните въпроси.

"За да можем да постигнем повече, трябва да формализираме този процес във Ватикана“, каза Верешчук и добавя: "Ето защо искането сега идва официално".