Хищник в Хамбург: "Белият тигър", който принуждавал деца да се самоубиват пред камера

Това е случай на убийство, при който извършителят и жертвата никога не са се срещали лично. Мястото на престъплението: задният двор на супермаркет в щата Вашингтон. И интернет! Жертвата: Тим, който е бил само на 13 години. А на 8000 километра разстояние мъж в Хамбург е гледал предсмъртните агонии на момчето на живо по мобилния си телефон. Именно той го е довел до смъртта му. Мъж, който се е наричал "Белият тигър".

Зад него стои цяла мрежа от садисти, които преследват деца онлайн, принуждавайки ги да извършват ужасяващи действия и самонараняване – дори до степен на самоубийство.

Според репортаж в "Der Spiegel", онлайн мрежата за педофилия "Com" и свързаната с нея група "764" очевидно са отговорни за повече смъртни случаи на млади хора, отколкото се е знаело досега. И двете групи придобиха известност чрез случая с "Белия тигър", за който се смята, че е водач на "764".

Освен случая с "Белия тигър", през последните години е имало поне шест други случая, в които членове на садистичната сцена са подтиквали хора, предимно деца и тийнейджъри, към смъртта им. Експертите предполагат, че действителният брой е значително по-висок.

Дали 13-годишно момиче е било подтикнато да убие сестра си?

Повечето от жертвите са се самонаранили по време на предаването на живо или, както в случая с 25-годишния Самюъл Херви, дори са се самоубили пред камера на живо. Според информация, получена от "Der Spiegel", властите в Лайпциг разследват случай, в който член на групата "764" е манипулирал 13-годишно момиче да убие по-малката си сестра.

Според съобщенията, момичето е намушкало седемгодишното момиче до смърт в жилищна сграда в квартал Клайншохер в Лайпциг през октомври 2024 г., когато родителите не са били вкъщи.

Заплашена, че цялото й семейство ще умре

Полицията е открила обезпокоителни съобщения на устройство, принадлежащо на 13-годишното момиче. Според разследващите съобщенията са съдържали заплахи от рода на:

"Знаем къде живее семейството ви и познаваме всички членове на семейството ви. Ако не направиш това, което казваме, ще ви убием всички."

"Der Spiegel" проучва все още активната "com" сцена повече от две години, анализирайки милиони чат съобщения. Твърди се, че един от най-големите чатове има повече от 1600 членове.

Случаят "Белият тигър"

В продължение на години Шахриар Й. (20), германско-ирански гражданин от Хамбург, който се наричаше "Белият тигър" онлайн, е преследвал деца и тийнейджъри, например в TikTok. Той е намирал жертвите си в чат форуми, преструвал се е на приятел, правил им комплименти и ги е манипулирал, докато не е извличал компрометиращ материал: интимни признания или голи снимки.

След това е свалял маската, изнудвайки децата със заплахата да разкрие тайните им онлайн. Той ги принуждавал да убиват домашните си любимци, да се самонараняват – или дори да отнемат живота си – пред камера.

Тогава дошло ужасяващото самоубийство на Тим в малък град в американския щат Минесота. 13-годишното момче отнело живота си на живо през 2022 г., а убиецът му бе хванат едва преди месец.

Властите заявиха, че престъпленията са извършени между януари 2021 г., когато заподозреният е бил на 16 години, и септември 2023 г., когато е бил на 19 години.

Прокурорите в Хамбург обявиха 204 наказателни обвинения срещу него, включително твърдения за извършване на едно убийство и пет опита за убийство като "косвен извършител".

Властите заявиха по това време, че са идентифицирали осем жертви на "Белия тигър" на възраст между 11 и 15 години от Германия, Англия, Канада и Съединените щати. 14-годишно канадско момиче, свързано със случая, е направило опит за самоубийство, съобщи Der Spiegel.

Случаят предизвика ужасени реакции и повдигна въпроси дали германските власти са могли да действат по-рано и да предотвратят част от малтретирането

Вестник „Цайт“ съобщи, че Националният център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC) в Съединените щати е предупредил германските власти през 2021 г. за очевидно базиран в Хамбург хищник, известен като "Белият тигър".

Според вестника NCMEC е предоставил документ от около 40 страници, съдържащ преписи от чатове от онлайн платформата Discord, в които "Белият тигър" е изисквал снимки от две млади момичета, призовавайки ги да се самонаранят и предлагайки им да се самоубият.

Полицията е разпитала заподозрения по това време, но той е арестуван едва тази година.

По време на ареста полицията е иззела и незаконни оръжия – ножове, боксове и палка – както и компютри и твърди дискове, които все още се анализират, според прокурорите.

Наказателното производство ще се проведе при закрити врати, съобщи прокуратурата на Хамбург.

Според Националния алианс за психични заболявания самоубийството е втората водеща причина за смърт сред младежите на възраст 10-14 години в САЩ.