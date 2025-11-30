Митов към децата на загинали полицаи: Ние сме с Вас, за да ви дадем сили да вървите напред

„В дните преди Коледа преосмисляме изминалата година и поглеждаме с надежда напред. Вярвам, че 22-ата инициатива на Националната благотворителна кампания на МВР ще бъде успешна. Продължаваме да Ви подкрепяме”. С тези думи министърът на вътрешните работи Даниел Митов се обърна към децата, събрали се на традиционното Коледно тържество. То се организира всяка година в рамките на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения служители от системата на МВР. "Финансовата подкрепа не е всичко, на което можете да разчитате. Знайте, че тук имате голямо семейство, което държи на Вас и иска да сте успешни. Ние сме с Вас, за да ви дадем сили да вървите напред", сподели министърът.

"Тази инициатива е наша мисия - да дадем на всяко дете усещането за подкрепа и внимание от страна на "Технополис", "Практикер" и нашите партньори, като тази година отново увеличихме стойността на ваучерите. Ежегодно подпомагаме децата на загиналите и пострадалите служители на МВР, за да им покажем нашата грижа и съпричастност“, сподели председателят на Съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг” Тодор Белчев при предаването на подаръците. Всяко от децата получи ваучери на стойност 1 600 лева за пазаруване в хипермаркети.

Министерството на вътрешните работи направи превод от 2 000 лева по сметките на всяко едно от 57-те деца от София и страната. Средствата са набрани с помощта на всички хора, отключили сърцата си за добротата. Те са от постъпилите през годината чрез кратък номер 1866 sms-и, чрез набирателната сметка на кампанията, както и чрез удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите, които са попълнили декларации за това.

Заедно с децата тържеството споделиха представители на политическото и професионалното ръководство на министерството.