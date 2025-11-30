Вучич в безизходица: От вторник няма да имаме рафинерия

Сръбската петролна рафинерия NIS официално ще спре работа във вторник, обяви президентът на Сърбия Александър Вучич. Шансът това да не се случи е САЩ да издадат лиценз за продължаване на работата на компанията, което обаче е малко вероятно да се случи до два дни.

"Ние сме малка държава и не можем да функционираме без петрол, а хърватите спряха петролопровода 5 минути след налагането на санкциите. Съществува и проблемът с вторичните санкции, които могат да доведат до срив цялата ни финансова система, а чуждестранни компании до фалит. Говорихме с всички и помолихме руснаците да намерят решение", обясни той пред "Данас", цитирани от "Фокус".

Вучич допълни още, че утре ще се проведе важна среща с ръководителите на компанията, за да се решат проблемите, които ще последват за NIS, ако се наложи тя да затвори врати. Сръбският президент отбеляза, че не вярва САЩ да изпратят лиценз до вторник.

"Не разбирам тяхната логика и тактика. Защо не ни дадете този лиценз? Трябва да се съобразим с тези санкции и това ще се случи в рамките на 50 дни. Почти съм сигурен, че президентът Тръмп не е запознат с подробностите. Много високопоставени служители на Държавния департамент са наясно с това, но въпросът ми е какво точно правите сега? От този вторник няма да имаме работеща рафинерия. Ще внасяме петрол по различни начини. Говорихме с Унгария за изграждане на петролопровод с няколко тръби, така че да получаваме и бензин, не само суров петрол. Ако ми кажете, че има друг начин, склонен съм да го чуя", каза Вучич.