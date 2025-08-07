IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

РИОСВ проверява за опасни вещества детска кукла от Индонезия

Търси се наличие на фталати

07.08.2025 | 15:50 ч. Обновена: 07.08.2025 | 17:29 ч. 3
РИОСВ

РИОСВ

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) възложи лабораторно изследване на детска кукла, закупена от популярна онлайн платформа, за наличие на фталати – опасни химични вещества, които могат да окажат вредно въздействие върху здравето.

Играчката е внос от Индонезия, а анализът е извършен от акредитирана лаборатория в София.

Резултатите от изследването показват, че в пластмасовите компоненти на куклата не са открити фталати, което означава, че играчката отговаря на изискванията на Приложение № 17 на европейския регламент REACH, който забранява или ограничава използването на определени опасни вещества в продукти, пуснати на пазара на ЕС.

Какво представляват фталатите и защо са опасни?

Фталатите се използват като пластификатори – вещества, които омекотяват пластмасата и я правят по-гъвкава. Те често се срещат в детски играчки, опаковки, бижута и други потребителски стоки.

Част от тези вещества могат да нарушат хормоналната система, да повлияят негативно на развитието на децата и да бъдат токсични при продължително излагане. Именно поради тези рискове, тяхното съдържание в детски продукти е строго ограничено.

РИОСВ – Пловдив ежегодно извършва проверки и възлага лабораторни анализи на случаен принцип на различни детски играчки и аксесоари (включително детски бижута), за да провери дали предлаганите на пазара стоки са безопасни и съответстват на нормативните изисквания.

Системният контрол е част от ангажимента на инспекцията за защита на потребителите, особено децата, от вредни вещества в ежедневни продукти.

Снимка: РИОСВ

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

РИОСВ проверка играчка Индонезия Пловдив
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem