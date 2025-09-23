Тръмп: Украйна може да си върне цяла Украйна в нейния първоначален вид

Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в състояние да се бори и да си върне цялата Украйна в нейния първоначален вид. Това написа в социалната мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

Досега Тръмп казваше, че Украйна ще трябва да се съгласи на някои размени на територии, за да постигне сделка, повтаряйки позицията на руския президент Владимир Путин.

„Русия води безцелна война от три години и половина, която на една истинска военна сила би отнела по-малко от седмица, за да спечели. Когато хората, живеещи в Москва и всички големи градове, селища и райони в цяла Русия, разберат какво наистина се случва с тази война, факта, че е почти невъзможно да получат бензин през дългите опашки, които се образуват, и всички други неща, които се случват в тяхната военна икономика, където по-голямата част от парите им се харчат за борба с Украйна, която има велик дух и става все по-добра, Украйна ще може да си върне страната в нейния първоначален вид и, кой знае, може би дори да стигне по-далеч от това”, пише Тръмп.