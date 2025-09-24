Френски войници и военна техника ще преминат по пътищата ни към Румъния

Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на Република Франция ще преминават в периода 25 септември – 2 октомври 2025 г. по републиканската пътна инфраструктура, съобщиха от Министерството на отбраната.

Маршрутът на военните автоколони се предвижда да бъде от граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Петко войвода“ до ГКПП Русе. Те ще бъдат ескортирани от екипи на служба "Военна полиция".

Военнослужещите и военната техника от въоръжените сили на Франция ще участват в учението на НАТО Dacian Fall – 2025, което ще се състои на военни полигони в Румъния в периода 20 октомври – 13 ноември. В него ще участват над пет хиляди военнослужещи от 10 съюзнически държави - Белгия, България, Франция, Италия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния и Испания. То е планирано от щаба на Многонационалната дивизия Югоизток (HQ MND-SE), дислоциран в Румъния.

Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия, ще проведе на учебен полигон „Ново село“ свързани учения, интегрирани в Dacian Fall – 2025, допълниха от министерството.

Транспортирането на френските военнослужещи и военната техника през територията на нашата страна е в съответствие с чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, както и в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО по трансформацията относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на операции и учения на НАТО, ратифициран със закон, приет от 39-ото Народно събрание през октомври 2004 г.

По повод ротацията на италианския контингент в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България днес от ГКПП „Капитан Петко войвода“ до учебен полигон „Ново село“ ще бъде транспортирана бойна техника и оборудване. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба „Военна полиция“.