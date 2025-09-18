IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Собственик на казан сметна: 100 - 200 л ракия са нужни на едно четиричленно семейство

Нов закон ограничава домашното производство до 30 литра

18.09.2025 | 10:48 ч. Обновена: 18.09.2025 | 11:31 ч. 22
Снимка: БГНЕС

До 30 литра ракия и до половин тон вино – това е максималното количество домашен алкохол, което физическите лица ще могат да произвеждат в малките обекти за дестилиране, тоест – в казаните. Това предвиждат промени в Закона за виното и спиртните напитки, които вече са публикувани за обществено обсъждане.

В село Боровци варенето на ракия започва със запалването на казана.

„Зареждаме казана, нашите казани са троен дестилат, управлява се автоматично с компютър – изкарва най-чистата ракия, сам си пуска вода, сам си определя температурата“, обясни Зафир Иванов, собственик на казан.

„Ако сметнем 365 дни, 4 човека по 50 гр - за една година са 100 л или 200 л. Как с 30 л ракия може да изкара едно семейство цяла година – няма как да стане!“, посочват пред bTV жители на село Боровци.

„В Северозапада всяко едно семейство обича ракията, салатката“, посочват още местните.

Според тях разрешеното количество вино трябва да е поне 1 тон за годината.

ракия казан Закона за виното и спиртните напитки домашна ракия
