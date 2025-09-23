Отвлякоха млад българин с ТЕЛК в Украйна и го пратиха на фронта

Българин е мобилизиран на сила в Украйна. Това съобщи на фейсбук страницата си бащата на Сияна, Николай Попов, който се опитва да помогне на бащата на момчето.

Става дума за Любомир Киров родом от гр. Сандански. Момчето е с тежък физически недъг - дясната му ръка е обездвижена и не може да държи с нея нищо а също така има и сърдечни проблеми. Във Facebook вече се разпространява петиция за спасяването му.

Ето какво пише Попов на страницата си:

Това е Любомир Киров от Сандански – млад човек, български гражданин, с българска лична карта.

Майка му е украинка, и поради тази причина той е бил в Украйна.

Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта.

Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт.

Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта.

Малко ли български деца загиват всеки ден в нашата "война на пътя“, че днес трябва да плащаме и с българска кръв на фронта срещу Русия?

Апелирам към Министерството на външните работи да се намеси незабавно!

Тежко е да си българин днес. Ако Любомир имаше американски, немски или друг паспорт, украинските посланици в съответните държави отдавна щяха да бъдат привикани.

Но Любчо е българин. И днес за него трябва да се борим през Фейсбук.

Жалко.

Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за същия тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти. Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Росен Желязков и Министерството на външните работи.

По-рано, в интервю за YouTube канала на Мартин Карбовски, бащата на момчето предупреди, че не се събират пари по случая, така че хората да не се хващат на подобни измами. Целта му е единствено детето му да бъде спасено.

Бащата на Любомир, който също носи името Любомир Киров, разказа, че синът му е отвлечен на 1 септември пред дома на майка му в Украйна. Момчето е родено в България, но на седемгодишна възраст, когато родителите му се разделят, а майка му се връща в Украйна, тя е принудена да му издаде и украинско гражданство, тъй като не искат да приемат детето в училище.

След като навършил пълнолетие, Любомир се върнал в България. В Украйна се върнал, за да бъде болногледач на баба си в Одеса. Цялата история на Любомир Киров гледайте във видеото: